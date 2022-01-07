【理財熱話】40多歲退休父親 為養生「攤大手板」問老婆拎錢 被仔女視為家中負累？

隨著人們生活水平的提高，越來越注重健康養生，最近有網民在《香港討論區》發文，指40多歲的父親退休，每月要求太太拿錢出來，並花3至4千元買養生產品。 有一次，他要求母親買一些急凍魚給他吃，反被母親要求用自己錢買，遭到父親拒絕。樓主見狀，坦言：「這個父親真是家中的負累。」

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此貼文一出，引來網民討論，他們覺得既然樓主的父親已退休，有能力給他一些錢又如何，「你父親是否揮霍金錢？如果你有能力給他就給他一點錢。」、「他已退休，你想他怎麼辦？他應該有生果金之類吧？」，亦有人覺得有時候是命中注定，「被人氹買產品。」

另外，有一些網民詢問樓主，「如果你父親離世，你是否會開心嗎？」、「你們不聽父親話又如何？」

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責任編輯：陳頌潔