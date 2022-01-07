【職場熱話】管理層善意提醒新人遭反駁 「其實你不說我都會記得」 質疑新一代處世態度

在職場上，禮貌很重要，如果剛入職的同事無禮貌對待其他人，變相合作很困難，最近在《香港討論區》發文，指自己善意的提醒新同事，但收到駁嘴的回應，令樓主坦言：「真的激死我了！」

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此貼文一出，引來網民熱議，他們覺得既然樓主是管理層應該以理服人，「你身為管理層， 應該有高EQ，可即埸見招拆招，以理服人。」，亦有一些網民提供不同提議給樓主，「下次最後一分鐘問他：『你記得嗎？』」、「下次你可以在最後限期下設一個時間，自己做一次預覽先。」、「對住這類人，用 WhatsApp 提一提她，千萬不要用口說，他日可用這件事來指責她。」

另外，有一些網民持相反意見，「下次不要提他，等做錯的時候給他一點教訓。」、「這類人死要面子就不應該提她，給她一點顏色。」、「結她碰壁。」

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責任編輯：陳頌潔