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【樓市熱話】港女計劃抽居屋 被母親阻止 原因竟是將來要幫細佬供樓 嘆重男輕女感不忿

理財智慧 16:50 2022/01/06

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上車置業是不少人的夢想，就算沒有父幹或母幹，也希望獲得家人精神上支持。不過，有女網民在討論區發帖，指自己想抽居屋，當母親得悉時，竟獲得令她大為失望的回應，究竟誰是誰非？

女網民經歷：

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同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

此帖文引來網友熱烈討論，大部份均支持事主，認為她母親太偏心，指根本不用理會將來要幫細佬供樓。「你阿媽咁自私、咁偏心，你都是留多點錢俾自己」、「如果係我，我唔理阿媽同細佬，自己樓自己供啦」、「偏心偏到出面」、「如果佢係家姐有可能咁做，因為長輩大多重男輕女」

相關文章：【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活

不過，也有網友發現，原來發帖的這位女網民，過去也曾家中金錢問題而在網上發帖表達不滿，包括在過農曆年期間，母親要求女網民給予6,000元家用，用作買3盤盆菜；另外也曾因政府派發5,000元消費券而發生爭拗。因此有網友認為她一元一角也跟母親計得清清楚楚，難怪母親不會幫她買樓付首期。

延伸閱讀：【公屋裝修】 一家三口喜派340呎公屋   升降茶几招呼朋友把酒談心  廚房特大玻璃儲物櫃吸睛  30萬裝修盡顯私樓氣派

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同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：李兆明

 

 

 

 

 

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