【轉數快】轉數快帳戶1年急增274萬新登記 疫情帶動電子支付趨勢

▲ 轉數快累計逾962萬個上客量，再創新高。

轉數快（FPS）有最新統計，截至去年底累計帳戶逾962萬個，再創新高，較2021年底的近688萬個，按年驟增274萬個新登記，增幅近四成，市料主要受疫情持續帶動線上支付服務，以及電子消費券等刺激。按香港銀行同業結算公司的數據，如以單月份計，去年12月再新增超過20萬個新登記，達962萬個戶口。若只計同一識別號碼，累計亦有711.8萬個。

展望今年，銀行快速支付系統已踏入第4年，市料今年的累計帳戶勢突破千萬個，除了社交距離因近期疫情又再收緊，宅經濟再起料帶旺無現金消費外，虎年將至，電子利市亦是催化劑。

此外，金管局要求轉數快過數1萬元或以上，今年底開始必須「對名」，亦令市民更安心使用。

金管局促銀行加強轉帳安全措施【下一頁】

金管局日前通知金融機構，就轉數快（FPS）個人對個人（P2P）即時轉帳採取加強措施，轉帳金額1萬元或以上必須核對對方全名，局方要求銀行在今年12月底前實施。至於1萬元以下的轉帳，則不會強制核對名字，惟個別金融機構亦可視乎情況執行「對名」程序。

對於銀行內資金轉帳，銀行可以選擇採取類似措施，例如轉帳前顯示部分屏蔽的收款人名字（例如：CHAN T** M**），以達到同樣的目的。

另外，在確認轉帳前，銀行應在當眼位置顯示提醒字句，例如「轉帳時，收款人名稱或不會被覆核。請小心核對收款人戶口號碼及其他付款資料。」

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪