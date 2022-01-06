【欲哭無淚】元朗站上蓋The YOHO Hub三連撻　買家慘蝕逾213萬予新地

新地（00016）及港鐵（00066）合作發展，位於元朗站上蓋的The YOHO Hub，迄今售出逾400伙單位，並預計於農歷新年假期後，加推新一批單位，發展商已明言屆時有一定加價空間。值得留意的是，項目日前連錄3宗撻訂，料買家白蝕逾213萬元訂金予發展商。

撻訂單位分別是第1座25樓C室、第2座40樓C室及第2座23樓G室，均於去年12月26日、即項目首輪銷售當日成交，成交價由768.95萬元起，至最貴2,313.18萬元，但據成交紀錄冊資料最新顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易未有進展」，料撻訂離場，且遭發展商沒收樓價5%之訂金，合計殺訂逾213萬元。

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以撻訂金額計，第2座40樓C室最高，實用面積1,036平方呎，四房雙套間隔，以2,313.18萬元成交，實用呎價22,327元，以樓價5%計，撻訂金額約115.6萬元。

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