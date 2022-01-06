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【CES 2022】Razer推Zephyr Pro口罩　增聲音放大功能

科技 15:23 2022/01/06

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科技界盛事CES 2022已經開幕，早前因新冠肺炎而設立了自家的口罩產線的遊戲設備公司雷蛇（Razer），趁此機會推出了全新的Zephyr Pro口罩。Razer表示此款口罩既能防護，又能放大聲音。

Razer Zephyr Pro口罩外表上與早前推出的Zephyr相似，但口罩底部兩側則增設了兩個喇叭，並且可以更換過濾器。此外，口罩會具有一個新按鈕，用戶可以打開或關閉聲音放大功能。用戶可透過這個功能在一米範圍内以60分貝的音量輸出聲音。

事實上，Razer最初打算在2021年CES上將聲音放大的功能包含在 Zephyr 口罩，當時它被納入電競口罩「Project Hazel」的概念中。可是，當來到實際生產的過程時，Razer發現了重量和電池壽命的問題。於是把這個功能從Zephyr口罩中移除。

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而在這次的最新發布中，Razer推出的Zephyr Pro重新加入了放大聲音的功能，並表示其重量和電池壽命，與當初常規的Zephyr的概念相似。

重量方面，Razer透露Zephyr Pro的重量與Zephyr相同，目標是206.1公克重。為達到目標，Razer會在透過鐳射切割喇叭托架去減輕重量，以抵消咪高峰和喇叭所增加的重量。

Razer Zephyr Pro口罩外表上與早前推出的Zephyr相似，但口罩底部兩側則增設了兩個喇叭，並且可以更換過濾器。（Razer官網圖片）

至於電池壽命，Razer表示目標是在打開口罩内的風扇的情況下，仍能與常規的Zephyr一樣，有5至6小時的電池壽命。Razer亦提醒，用戶需養成需要時才打開語音放大功能的習慣，否則電池壽命會縮短。

據悉，Zephyr Pro將於2022年發布，確實日子則暫未公布。這款智能口罩售價為149.99美元（約1,169港元）；標準Zephyr口罩的起價為99.99美元（約779港元）。用戶將有機會以 199.99美元（約1,559港元）的價格購買包含Zephyr Pro和99天使用的 N95 級過濾器的入門包。

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責任編輯：吳嘉雯

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