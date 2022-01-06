  • 21°C
香港時間 : 2022106日 (四) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：提早縮表嚇壞股民（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:31 2022/01/06

分享：

港股午後突然轉向V彈，恒生指數現升過百點重返二萬三點關口，港股後市有轉機？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：00 - 大市焦點速覽：美國聯儲局提前加息縮表
01：42 - 港股大市市況速報　科技股回勇大市轉向V彈
02：20 - 美股、港股不過份看淡　想做淡建議小注要謹慎
08：01 - 個股分析：日清食品 （01475） 不建議趁疫情炒上　留意內地增長問題
09：49 - 個股分析：香港科技探索 （01137） 生意額增長不大　留意第五波疫情下商品交易額
12：42 - 可留意基建股　中交建 （01800） 、中國鐵建 （01186） 策略分析
16：12 -  水泥股中國建材 （03323） 、海螺水泥 （00914） 值得留意
16：51 - 個股分析：中國重汽 （03808） 受惠氫能概念　短期可睇位追入
18：17 - 個股推介：中國聯塑 （02128）
21：30 - 觀眾問股：商湯 （00020） 未有貨　甚麼價位可跟上車？
24：10 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 走勢點睇？咩位買貨好？
26：47 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 24元有貨要走嗎？
30：20 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 甚麼價位買入？甚麼價位止蝕？
33：53 - 港股收市市況速報+明日大市展望

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3148860/

*********************************************************

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，昨晚美股恐慌，主要由於聯儲局有機會提早於3月便開始縮表（即縮減資產負債表），且速度較預期快。縮表等於從市場抽水，故股民消化需時。港股今日亦低開，但在科技股回勇下，帶動恒指其後回升，重上23000關。

縮表消息待消化　觀望真正影響

大市雖然仍呈反覆向下格局，但若做淡，則建議只宜小注，用來對冲倉位或投機性出手亦要小心控制注碼。美股仍強，需觀察市場消化度及縮表真正影響，才作部署。港股跌得較殘，再向下空間未必太大，加上潛在因素可能推動股市，如總理李克強已多次提及要適度減費降稅，觀望政策落地，可釋放消費購買力，刺激經濟，利好股市。

個別股份方面，日清 （01475） 近日受惠加價及防疫消息抽上，但只屬短綫炒作，中長綫須關注增長問題、增長能否持續。香港科技探索 （01137） 昨日一度抽上，今日回落，若貨品成交量未能受惠第五波疫情，而股價掉頭向下，則建議減倉，首個止蝕位為8.02元。

資金流入基建相關股　水泥股潛力較大
今日市場焦點是基建相關股份，內地專項債已提早發行，主要涉交通、能源、環保等項目，故首季仍有較多基建相關工程開工或落實。在資金要找炒作板塊下，暫時可以留意基建相關股份，如中交建 （01800） 、中鐵建 （01186） ，惟留意這兩隻大型股份抽上幅度暫時未算大。水泥股潛力較大，如中國建材 （03323） 、海螺水泥 （00914） ，整固完後謀向上突破，短綫來說值得留意。中國重汽 （03808） 整固過後，可能有較好走勢，可待升穿12.96元後再追入，上望14至15元水平。

留意中國聯塑　下半年盈利看俏
另外，中國聯塑 （02128） 值得留意，業績理想、材料價格下跌令成本減低，預料下半年盈利理想。倘內房今年逐步回穩，亦有利中國聯塑業務發展，股價上望可挑戰15至16元。

恒指全日升165點，收報23072點，成交1,345億元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰商湯、港鐵、吉利、招行︰立即觀看

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

*********************************************************

＊重溫今早《ET開市直擊》- 第五波疫情殺到：【按此速睇－附time code】

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜：三重打擊（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/01/05
【ET講股通】孫運喜：三重打擊（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：金融股跑出（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/01/04
【ET講股通】孫運喜：金融股跑出（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：一月效應（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/01/03
【ET講股通】梁耀康：一月效應（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：全年總結及港股策略（附time code）
2021/12/31
【ET講股通】梁耀康：全年總結及港股策略（附time code）
【ET講股通】梁耀康：檢閱恒指最強最弱股部署（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2021/12/30
【ET講股通】梁耀康：檢閱恒指最強最弱股部署（附time code）（第二版︰加入文字內容）
市況分析 港股 美國聯儲局 縮表 恒生指數 基建股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）
【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格再增持阿里巴巴　單季增持近一倍、港股高開倒跌2%
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格再增持阿里巴巴　單季增持近一倍、港股高開倒跌2%
【美股期貨】歐洲股市跌逾1%　美股期貨跌幅收窄（不斷更新）
【美股期貨】歐洲股市跌逾1%　美股期貨跌幅收窄（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸23億　逾12億買騰訊　恒指夜期彈89點越23000點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸23億　逾12億買騰訊　恒指夜期彈89點越23000點（不斷更新）
【恒指ADR】儲局講縮表阿里美股率先坐過山車　夜期高水黑期急轉低水（不斷更新）
【恒指ADR】儲局講縮表阿里美股率先坐過山車　夜期高水黑期急轉低水（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款