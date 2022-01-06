【ET講股通】梁耀康：提早縮表嚇壞股民（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股午後突然轉向V彈，恒生指數現升過百點重返二萬三點關口，港股後市有轉機？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 大市焦點速覽：美國聯儲局提前加息縮表

01：42 - 港股大市市況速報 科技股回勇大市轉向V彈

02：20 - 美股、港股不過份看淡 想做淡建議小注要謹慎

08：01 - 個股分析：日清食品 （01475） 不建議趁疫情炒上 留意內地增長問題

09：49 - 個股分析：香港科技探索 （01137） 生意額增長不大 留意第五波疫情下商品交易額

12：42 - 可留意基建股 中交建 （01800） 、中國鐵建 （01186） 策略分析

16：12 - 水泥股中國建材 （03323） 、海螺水泥 （00914） 值得留意

16：51 - 個股分析：中國重汽 （03808） 受惠氫能概念 短期可睇位追入

18：17 - 個股推介：中國聯塑 （02128）

21：30 - 觀眾問股：商湯 （00020） 未有貨 甚麼價位可跟上車？

24：10 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 走勢點睇？咩位買貨好？

26：47 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 24元有貨要走嗎？

30：20 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 甚麼價位買入？甚麼價位止蝕？

33：53 - 港股收市市況速報+明日大市展望

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，昨晚美股恐慌，主要由於聯儲局有機會提早於3月便開始縮表（即縮減資產負債表），且速度較預期快。縮表等於從市場抽水，故股民消化需時。港股今日亦低開，但在科技股回勇下，帶動恒指其後回升，重上23000關。

縮表消息待消化 觀望真正影響

大市雖然仍呈反覆向下格局，但若做淡，則建議只宜小注，用來對冲倉位或投機性出手亦要小心控制注碼。美股仍強，需觀察市場消化度及縮表真正影響，才作部署。港股跌得較殘，再向下空間未必太大，加上潛在因素可能推動股市，如總理李克強已多次提及要適度減費降稅，觀望政策落地，可釋放消費購買力，刺激經濟，利好股市。

個別股份方面，日清 （01475） 近日受惠加價及防疫消息抽上，但只屬短綫炒作，中長綫須關注增長問題、增長能否持續。香港科技探索 （01137） 昨日一度抽上，今日回落，若貨品成交量未能受惠第五波疫情，而股價掉頭向下，則建議減倉，首個止蝕位為8.02元。

資金流入基建相關股 水泥股潛力較大

今日市場焦點是基建相關股份，內地專項債已提早發行，主要涉交通、能源、環保等項目，故首季仍有較多基建相關工程開工或落實。在資金要找炒作板塊下，暫時可以留意基建相關股份，如中交建 （01800） 、中鐵建 （01186） ，惟留意這兩隻大型股份抽上幅度暫時未算大。水泥股潛力較大，如中國建材 （03323） 、海螺水泥 （00914） ，整固完後謀向上突破，短綫來說值得留意。中國重汽 （03808） 整固過後，可能有較好走勢，可待升穿12.96元後再追入，上望14至15元水平。

留意中國聯塑 下半年盈利看俏

另外，中國聯塑 （02128） 值得留意，業績理想、材料價格下跌令成本減低，預料下半年盈利理想。倘內房今年逐步回穩，亦有利中國聯塑業務發展，股價上望可挑戰15至16元。

恒指全日升165點，收報23072點，成交1,345億元。

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