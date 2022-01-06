【美國疫情】有教師反對疫下面授課堂 直指返校危害學生

美國近期新冠肺炎嚴峻，兒童確診人數不斷上升。美國芝加哥教師不滿當局，疫情未見緩和之際堅持面授課堂。芝加哥教師工會周二（4日）舉行投票，結果以壓倒性票數通過剎停面授課程安排，芝加哥翌日宣布關閉學校。

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代表逾2.5萬名公立學校教師的芝加哥教師工會（Chicago Teachers Union）周二（4日）夜晚舉行投票，結果近4分之3成員反對面授課堂。工會主席夏基（Jesse Sharkey）周三（5日）表示，面授課堂令教師、學生及其家人面臨感染風險。芝加哥當局周三晚上宣布，周四（6日）起暫時關閉學校。

夏基表示，除非確診病例數目所有下降，或工會與市政府達成協議， 增加病毒檢測數目，否則教師本月18日前不會重返教室。據報工會要求包括為學生制定有效新冠病毒檢測計劃，此前芝加哥鼓勵學生重返校園前接受檢測，惟大部分樣本運輸延遲及天氣問題，未能如期抵達實驗室，檢測宣告無效。

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芝加哥教師工會屬美國教師聯合會（American Federation of Teachers，簡稱AFT）旗下組織，惟AFT近期一直表示，學校需維持開放。AFT主席溫加頓（Randi Weingarten）周三表示，維持面授課堂是正確的決定。

數據追蹤公司Burbio數據顯示，美國周三（5日）共有3,461間學校取消面授課堂，其中芝加哥佔635間，絕大部分學校依然保持開放。美國前總統特朗普（Donald Trump）發表聲明形容，芝加哥學校暫停面授課堂的決定是毀滅性的。

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責任編輯：李俊儀