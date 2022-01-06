  • 22°C
香港時間 : 2022106日 (四) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】有教師反對疫下面授課堂 直指返校危害學生

環球社會熱點 15:51 2022/01/06

分享：

美國近期新冠肺炎嚴峻，兒童確診人數不斷上升。美國芝加哥教師不滿當局，疫情未見緩和之際堅持面授課堂。芝加哥教師工會周二（4日）舉行投票，結果以壓倒性票數通過剎停面授課程安排，芝加哥翌日宣布關閉學校。

美國政府加購1倍輝瑞口服藥 拜登再籲接種疫苗 【下一頁】

代表逾2.5萬名公立學校教師的芝加哥教師工會（Chicago Teachers Union）周二（4日）夜晚舉行投票，結果近4分之3成員反對面授課堂。工會主席夏基（Jesse Sharkey）周三（5日）表示，面授課堂令教師、學生及其家人面臨感染風險。芝加哥當局周三晚上宣布，周四（6日）起暫時關閉學校。

夏基表示，除非確診病例數目所有下降，或工會與市政府達成協議， 增加病毒檢測數目，否則教師本月18日前不會重返教室。據報工會要求包括為學生制定有效新冠病毒檢測計劃，此前芝加哥鼓勵學生重返校園前接受檢測，惟大部分樣本運輸延遲及天氣問題，未能如期抵達實驗室，檢測宣告無效。

美國單日破百萬確診 大部分住院患者未打疫苗 【下一頁】

芝加哥教師工會屬美國教師聯合會（American Federation of Teachers，簡稱AFT）旗下組織，惟AFT近期一直表示，學校需維持開放。AFT主席溫加頓（Randi Weingarten）周三表示，維持面授課堂是正確的決定。

數據追蹤公司Burbio數據顯示，美國周三（5日）共有3,461間學校取消面授課堂，其中芝加哥佔635間，絕大部分學校依然保持開放。美國前總統特朗普（Donald Trump）發表聲明形容，芝加哥學校暫停面授課堂的決定是毀滅性的。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

打破通用汽車近百年壟斷 豐田問鼎美國2021銷量冠軍
2022/01/05
打破通用汽車近百年壟斷 豐田問鼎美國2021銷量冠軍
美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視
2022/01/05
美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視
美國東部暴風雪釀5死 乘客被困火車30小時
2022/01/05
美國東部暴風雪釀5死 乘客被困火車30小時
美國政府加購1倍輝瑞口服藥 拜登再籲接種疫苗
2022/01/05
美國政府加購1倍輝瑞口服藥 拜登再籲接種疫苗
巴西男盜用離世男童身份 非法任美國聯航空少23年
2022/01/04
巴西男盜用離世男童身份 非法任美國聯航空少23年

你可能感興趣

打破通用汽車近百年壟斷 豐田問鼎美國2021銷量冠軍
14:35 2022/01/05
打破通用汽車近百年壟斷 豐田問鼎美國2021銷量冠軍
美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視
13:54 2022/01/05
美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視
美國東部暴風雪釀5死 乘客被困火車30小時
13:51 2022/01/05
美國東部暴風雪釀5死 乘客被困火車30小時
疫情 芝加哥 學校 美國 新冠肺炎疫情 病毒檢測 新冠肺炎 特朗普

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月06日 時間16:00）

下一篇文章

【Omicron變種】點先知感染？英媒揭10大早期症狀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月06日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月06日 時間16:00）
【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款