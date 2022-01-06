▲ 【美國加息】海通國際：美股仍有上漲空間 現估值或有短線回調

美國聯儲局計劃加快縮表，美國10年期債息升至1.7厘水平，美股亦急挫。海通國際資產管理部主管及董事總經理王勝祖表示，今年債息大機會升至2厘水平，但仍處於低位，加上預期通脹會高於平均水平，意味市場仍會尋找收益，股市會是最自然的選擇，料美股仍有上漲空間，但會有短綫回調。

海通國際資產管理部投資策略團體負責人及董事總經理陳彥甫稱，政策已進入拐點，目前最大風險為儲局政策，預期政策不會過份收緊，但加息時間點及步伐會帶來更大不確定性，令市場波動。債息方面，若儲局加息3次，料會推升10年期債息50至75個基點，即使債息到2至2.5厘水平仍然偏低，料到3厘以上才對股市有影響。

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疫情對股市影響力減 現估值或引發短線回調

他續指，疫情對股市的影響會愈來愈少，今年投資市場較為擔心通脹及對儲局政策決定的影響。去年通脹走高，但市場反應不算大，主因市場有所預期及按月增幅收窄，認為後市要留意按月走勢，料年中通脹數字會回落。

海通國際資產管理表示，雖然全球流動性將收縮，但目前股票型基金累計淨流入額與債券/貨幣型基金的基金累計淨流入仍有較大差距，顯示全球投資者股票倉位配置尚處於低位，仍有大量資金可用於股票投資。

而且，全球經濟進入擴張周期的中段，股市仍有上升空間。只是，從歷史來看，股市到了當前估值水平，在未來一年發生10%的調整的機會高達75%，但相信是短期回調。

看好A股多於H股 更關注周期股

內地監仍未完全塵埃落定，短時間內海外因素會拖累港股，現在大市處於磨底，該行看好A股多於H股，因中國政策與海外相反，料今年中國股市不會比去年差，投資者對中港股市不用過份悲觀。

配置上可更關注周期股，若上游原材料價格穩定，或內地開始對疫情有放鬆，去年表現比較差的中下遊及消費股稍後也有機會迎頭趕上，長線續看好新能源及硬科技。

中概股方面，預期未來兩至三年會有更多公司回流，以分散風險，對於中資新經濟及科技公司等，美國不再是上市首選或選擇，料香港地位勢會加強。

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記者：袁諾曦