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【通關無期】友邦：今年將大力推廣本地市場　產品上更回應年青人與高端客戶期望

Hot Talk 15:13 2022/01/06

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左起，友邦香港市場及業務策劃總監蔡明雄、友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭，以及友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯。

香港至今通關無期，對依賴內地客的保險業界造成一定衝擊，友邦 （01299） 表示今年會聚焦本地市場。友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭表示，在通關與否一事上，已針對服務及銷售流程，就不同情境制定措施。她續指，基於去年本地業務表現不俗，友邦今年會大力推廣本地市場，除於產品上更回應年青人與高端客戶的期望，亦會在服務上引入科技與數據，以提升客戶體驗。

謝佩蘭又透露，公司自去年推出一項自願醫保計劃後，自願醫保銷售額相當鼓舞，客戶包括年青人與中產人士。她續指，參與自願醫保的客戶傾向額外購買自願醫保，而非將原有醫保轉換為前者，意味自願醫保成功為集團帶來新造保單。

保監局日前引入簡稱PLP （Protection Linked Plans）的新類別保障型投資相連壽險，友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯指，公司內部有研究如何在該框架下為客戶度身設計產品，認為該產品類別屬業務機會，因PLP產品包含的保障成份較高，疫情下可對客戶提供額外保障。

首季成功投保指定產品享最多5個月保費回贈

另外，友邦宣佈下周二推出一項實報實銷的醫療產品「全程守護健康保」，每日保費低至9元。該產品針對客戶醫療保障產品的實際需要，提供6大保障及服務，包括市場首創涵蓋家中康復治療及寧養關懷服務、每年最多30次門診或專科門診費用，以及癌症保障。

與此同時，友邦推出「AIA超越保險」推廣活動，涵蓋26項包括醫療、意外、人壽、危疾、儲蓄及強積金在內的產品。今年第一季成功投保指定產品或「全程守護健康保」，可享高達5個月保費回贈。

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記者：余倩敏

醫療保險 港股 保險產品 友邦保險（01299） 保險行業 產品 自願醫保 香港

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