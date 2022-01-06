【異動股】大和睇好美東等3隻汽車經銷股　惟集團今日折讓配股股價急挫15%

大和發表報告，重申對汽車經銷商行業正面看法，該行上調美東汽車（01268）目標價16%至64元，中升（00881）目標價則調高10%至95元，永達汽車(03669)目標價維持22元，3隻股份評級均為「買入」。

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大和認為，市場過度憂慮缺芯問題緩和對行業的影響。大和相信，汽車銷售量回升已可抵銷毛利率下跌。大和表示，其實經銷商70%至80%毛利來自售後服務，而非新車銷售。此外，大和又看好行業前景，相信繼小鵬汽車等之後，4S經銷商未來跟新能源車會有更多合作。大和預期向豪車徵税門檻有機會降至100萬元人民幣，而大幅降低徵税門檻機會不大，因為會影響整體汽車銷售及供應鏈。

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不過，美東汽車宣布，擬以每股34.63元(較昨天收市價折讓12%)先舊後新配股料淨籌約7.7億元，以及發行27.5億元可換股債券，股價今日急挫15%。

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