【Omicron變種】點先知感染？英媒揭10大早期症狀

英國有大量民眾感染Omicron變種，英國官方報告顯示Omicron變種引發的住院風險較Delta變種低50%至70%。但Omicron變種有不少感染症狀有別於普通新冠肺炎，英媒披露Omicron變種患者的10大早期症狀。

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英媒《太陽報》指民眾通常得知頭痛等常見的新冠症狀，但英國疫情研究應用程式 ZOE App的數據顯示，Omicron變種患者主要有10大早期症狀。

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英國國家統計局（ONS）發現隨著 Omicron 冠狀病毒變種席捲全國，上月的最後一周料有370萬人感染新冠肺炎，是新冠疫情爆發以來的最高每周確診數。

《太陽報》詳列的10項症狀當中，紅眼症及脫髮屬較罕見新冠症狀。根據健康網站Healthline 的說法，病毒會通過ACE2受體進入人體細胞，誘使人體細胞誤會是酶而非新冠病毒進入。

眼睛的視網膜等結構存在ACE2受體，或成為Omicron患者出現紅眼症的原因。

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責任編輯：鄭錦玲