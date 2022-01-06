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【串流平台】Disney+ 宣布加強亞洲區內容 足本版《梅艷芳》年初二上架

理財智慧 15:46 2022/01/06

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華特迪土尼（美：DIS）早前於亞太地區內容發布會上，公開了全新28部亞太區娛樂內容，Disney+ 於今日（1月6日）宣布，去年本地電影票房冠軍《梅艷芳》的足本導演版，即將於 Disney+ 上架，用戶最快可於今年 2 月 2 日（農曆年初二）搶先觀看。

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色    增長股要等消息

由古天樂、王丹妮、劉俊謙主演的《梅艷芳》，去年上映時掀起熱潮，累計票房超過港幣6,100萬，入場人次逾92萬，成為2021年香港華語電影票房冠軍，並同時榮登香港史上最賣座本地電影第二位。

【延伸閱讀】【串流平台】Disney+ 新增SharePlay同播同享功能 和朋友、家人邊觀賞邊FaceTime通話

梅艷芳》電影片長137分鐘，受制於長度所限，故事內容難免有所取捨，但串流平台就沒有這個限制。Disney+的「導演剪輯版本」，將會加入超過一小時從未曝光片段，並改為五集的劇集形式上架，以呈現更豐富的劇情。

【政府工略】社署招聘二級社會保障主任 頂薪近5.6萬元 只要求中學畢業【見下頁

    點擊圖片放大
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除了《梅艷芳》外，Disney+ 今年將會向推出Star 品牌旗下原創韓國作品《King of Savvy》，是一部關於賭場之王，充滿罪案與動作打鬥元素的故事。其他作品包括由同名小說改編而成的華語劇《人世間》，以及華語心理驚悚劇集《台灣犯罪故事》（暫名）等。

【同場加映】青姐話：獨角獸出閘    跟紅兼頂白

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責任編輯：嚴浩文

電影 劉俊謙 串流 Disney 王丹妮 梅艷芳 古天樂

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