【大行報告】 政府收緊防疫措施 瑞銀料短期利淡零售收租股 惟零售業下行空間有限

昨日（5日）政府宣布收緊防疫措施，自1月7日至1月20日本港餐廳將不允許在下午6點後提供堂食服務，以減低全日人流量，此外，取消所有大型活動，關閉包括酒吧、酒館、遊戲機中心、健身中心、美容院、卡拉OK、按摩院等休閒娛樂場所。

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瑞銀發表香港市場策略報告表示，本港今次收緊社交距離措施，雖然短期內對香港零售收租企業不利，但相信市場已經消化新冠疫情重燃影響的可能性因素。該行認為，市場已將疫情潛在風險因素反映於股價上，而大部分零售收租股如領展房產基金（00823）、九倉置業（01997）及新鴻基地產（00016）股價已低於2020年12月至去年2月水平。

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該行預期，中港恢復通關進程會稍為延遲，但隨著本港近月與內地防疫政策進一步一致，並相信中港在北京冬奧及兩會舉行後，即第二季或重新「通關」。

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另外，該行指，未來一個月零售業的下行空間有限，因隨著進入農曆新年零售旺季，香港零售業或有進一步支持。而收緊社交距離措施，也利好香港科技探索（01137），因消費者或增加網購活動。

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記者：郭秀慧