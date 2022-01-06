  • 22°C
香港時間 : 2022106日 (四) 14:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地旅遊】復星旅文：內地元旦假期營業額、入住率及日均房價　均超越疫情前水平

股市 14:16 2022/01/06

分享：

【內地旅遊】復星旅文：內地元旦假期營業額、入住率及日均房價　均超越疫情前水平

復星旅遊文化 （01992） 內地核心業務Club Med中國度假村、三亞亞特蘭蒂斯、托邁酷客生活方式平台等於2022年元旦假期期間，營業額、入住率、平均每日房價等多項指標均超過疫情前水平。

復星旅文獲MSCI ESG評為AA級【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝及遠東發展

Club Med中國度假村於元旦假期期間，營業額仍超疫情前的2020年元旦假期的50%，三天平均入住率均顯著超過2020年元旦假期。其中，受益於節日期間滑雪及海島的強勁出行需求，其中北大壺度假村在1月1日當日入住率超過90%，三亞度假村也接近90%入住率。Club Med Joyview也滿足消費者節日期間短途遊的需求，其中北京延慶及北戴河黃金海岸度假村均在元旦當天錄得超過90%入住率。

2022年元旦期間，三亞亞特蘭蒂斯的營業額較疫情前的2020年元旦假期增長12%，其中非房收入增長13.1%；總接待人次達4.3萬人次，恢復至疫前2020年元旦假期的90.7%；入住率達82.7%，平均每日房價為2,974元人民幣。

一站式度假生活服務場景化平台托邁酷客（Thomas Cook）生活方式平台（「TC中國」），截至元旦假期末，其應用程序的累積下載量達約255萬人次。數據顯示，1月1日至3日期間，平台營業額較去年同期增長29.5%。

相關文章：【攜程9961】攜程：旅遊市埸現穩定複蘇　Trip.com第三季酒店預訂量年增160%

港股 Club Med 復星旅遊文化（01992） 三亞 元旦 中國

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後初段跌近百點　阿里巴巴反彈3%力撐、多隻細價股大瀉（不斷更新）

下一篇文章

再爆第五波疫情　唐牛推介呢隻疫情股！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款