▲ 【內地旅遊】復星旅文：內地元旦假期營業額、入住率及日均房價 均超越疫情前水平

復星旅遊文化 （01992） 內地核心業務Club Med中國度假村、三亞亞特蘭蒂斯、托邁酷客生活方式平台等於2022年元旦假期期間，營業額、入住率、平均每日房價等多項指標均超過疫情前水平。

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Club Med中國度假村於元旦假期期間，營業額仍超疫情前的2020年元旦假期的50%，三天平均入住率均顯著超過2020年元旦假期。其中，受益於節日期間滑雪及海島的強勁出行需求，其中北大壺度假村在1月1日當日入住率超過90%，三亞度假村也接近90%入住率。Club Med Joyview也滿足消費者節日期間短途遊的需求，其中北京延慶及北戴河黃金海岸度假村均在元旦當天錄得超過90%入住率。

2022年元旦期間，三亞亞特蘭蒂斯的營業額較疫情前的2020年元旦假期增長12%，其中非房收入增長13.1%；總接待人次達4.3萬人次，恢復至疫前2020年元旦假期的90.7%；入住率達82.7%，平均每日房價為2,974元人民幣。

一站式度假生活服務場景化平台托邁酷客（Thomas Cook）生活方式平台（「TC中國」），截至元旦假期末，其應用程序的累積下載量達約255萬人次。數據顯示，1月1日至3日期間，平台營業額較去年同期增長29.5%。

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