【Google】Google仿效蘋果　添手錶「隔空快速解鎖」新功能

▲ Google今（6日）在官方網誌中宣布，推出今年第一項新服務，開放Wear OS 3.0智能手錶權限，用戶就能直接透過搭載Google Wear OS 3.0的手錶，隔空解鎖Chromebook或Android手機。（Google官網圖）

隨著新一年到來，各大科企廠商都出盡法寶推出新技術，Google亦不例外。Google今（6日）在官方網誌中宣布，推出今年第一項新服務，開放Wear OS 3.0智能手錶權限，用戶就能直接透過搭載Google Wear OS 3.0的手錶，隔空解鎖Chromebook或Android手機。

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Google宣布，搭載Wear OS 3.0系統的智能手錶已加入「Smart Lock」自動解鎖功能，用戶只要設置完成後，就可以利用智能手錶，直接解鎖已配對的裝置如Chromebook、Android手機或平板電腦，毋需再重覆輸入密碼。而裝置解鎖後，就會顯示「已通過手錶解鎖」，模式與蘋果的Apple Watch解鎖功能相似。

應注意的是，目前此功能僅開放予搭載wearOS 3.0的智慧手錶，而市面上支援wearOS 3.0的，只有三星Galaxy Watch 4系列。

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責任編輯：黃顯晴