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【國泰危機】國泰航空貨運運力削至疫情前20%、較11月少7成　客運運力降至2%

股市 13:32 2022/01/06

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【國泰危機】國泰航空貨運運力削至疫情前20%　客運運力降至2%

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因應有機組人員感染Omicron變種病毒，引發社區傳播，國泰航空 （00293） 上周五（12月31日）宣布，即時暫停所有長途貨運航班以及只載貨客機航班，至1月6日。國泰航空公布最新航班安排，因應港府實施更嚴格的機組人員檢疫措施，國泰航空將運作相當於疫情前約20%的貨運運力及約2%的客運運力。

參考國泰航空11月客貨運數據，國泰11月營運的貨運運力相當於2019年同期的71.4%，客運運力則為2019年同期的11.8%。換言之，國泰航空最新運力安排，貨運較11月時大幅削減7成運力，客運運力減逾8成。

5機組人員染Omicron 國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職，可見【下一頁】

國泰航空將從1月7日起恢復運作部分長途貨運航班及維持區域貨運航班，並在符合最新防疫規定下盡力採取合適方案提供更多貨運服務。國泰航空亦會盡力維持香港與主要航點的客運聯繫，然而客運航班班次將因應航點及航班的熔斷機制而減少。

港府昨日宣布，暫停由英國、美國、澳洲、加拿大等8地出發的民航航班抵港，為期兩周。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝、及遠東發展

相關文章：

【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）

【國泰293】國泰暫停長途貨運航班　貨運成本或升3成料將影響香港物價

【國泰危機】國泰航空： 明年第一季取消多班客運航班　受累機組人員檢疫安排收緊

港股 疫情 國泰航空 國泰航空（00293）

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