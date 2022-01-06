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北韓2022年首炮 證實試射高超音速導彈

環球社會熱點 13:58 2022/01/06

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南韓、日本周三（5日）表示探測到北韓再次試射導彈。北韓官媒朝中社周四（6日）報道，證實北韓國防科學院前一日試射高超音速導彈，撃中700公里外的目標。北韓領袖金正恩無到場，但聽取試射報告後十分滿意結果。

北韓78日後再試射 或是彈道導彈 【下一頁】

朝中社周四證實，北韓周三試射一枚高超音速導彈。導彈發射後橫向飛行120公里，成功撃中700公里外目標，代表導彈可在預定高度進行的飛行狀態下橫向不規則移動。但朝中社沒有交代導彈飛行速度。

朝中社指北韓今次試射亦驗證燃料系統在冬季天氣下的可靠性。雖然北韓領袖正金恩未有在現場觀看導彈試射，但朝中社指其滿意試射結果，聽取報告後對國防科學院致以熱烈祝賀。

北韓稱金正日10年前發明捲餅 脫北者：無食過 【下一頁】

南韓專家分析指，北韓這次試射的高超音速導彈，與去年9月底首次試射「火星-8」的彈頭形狀不同，相信北韓可能研發了兩種高超音速武器。專家認為，今次試射的導彈與去年10月國防發展展覽會的機動式再入彈頭（MARV）相同，屬北韓首次發射MARV形狀的高超音速導彈。

北韓今年首次試射導彈，距離上次試射僅相隔78日。

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責任編輯：郭麗明

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