商湯科技020曾跌逾一成氣勢已失　高位有貨何時離場？

商湯科技 （00020） 股價今早跌近半成，跌幅一度達一成三。商湯上周四首掛後股價一度飆至超過招股價的一倍，高見9.7元，惟昨日起氣勢不再，升幅縮窄至不足一成，今早更見回吐，高位有貨如何操作？獨立股評人唐牛為你分析，立即點擊收看／收聽：

**重溫《ET開市直擊》聯儲局突襲再轉鷹 資金流向舊經濟股有何推介？ **【按此－附time code】

Time code

01：19 - 港股今日焦點速覽

02：11 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：48 - 亞太股市早段市況速報

04：20 - 美國聯儲局最新公布上月議息會議紀錄速報

05：01 - 聯儲局取態較預期更鷹 最新發表如何解讀？

06：17 - 年初美股已出現波動 收水年操作要謹慎

07：17 - 個股分析：SEA Limited（SE.US） 同類股票要小心

08：16 - 資金短綫沽新經濟股 美股操作不宜進取

09：05 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：21 - 騰訊 （00700） 減持陰霾不散 看淡科指

11：42 - 舊經濟股抬頭 預期恒指反覆波動

12：27 - 騰訊 （00700） 再出手減持 下一隻沽美團 （03690） 機會大？

13：28 - 騰訊 （00700） 持有股份難有反彈

13：37 - 中長綫對科技股有保留 「成手貨」要留意操作

14：34 - 內地監管連環罰款、人行數字人民幣試點版APP出台 不利科技股

15：47 - 騰訊 （00700） 沽貨可釋放價值？科技股中相對睇好

16：24 - 阿里巴巴 （09988） 轉強 騰訊 （00700） 風波中獨善其身

17：00 - 騰訊 （00700） 、藥明生物 （02269） 跟風中移動 （00941） 回購

17：31 - 觀眾問股：美團 （03690） 低位會見120元？

18：20 - 觀眾問股：科指有機會低見至4300點？

19：03 - 做淡恒指vs科指怎比較？

19：18 - 觀眾問股：匯豐 （00005） 甚麼價位可以做淡？關鍵位在哪？

20：48 - 觀眾問股：匯豐 （00005） 上望甚麼價位？

21：16 - 觀眾問股：友邦 （01299） 點睇？短綫不宜沾手？

22：37 - 香港收緊防疫措施 香港科技探索 （1137） 、CEC國際（759）逆市炒高仍有上升空間？

24：10 - 觀眾問股：商場股如新鴻基 （00016） 股價會受收緊防疫措施影響？

24：53 - 觀眾問股：敘福樓 （01978） 餐飲股跌幅較多？或回調更深

25：30 - 港股開市前市況速報

28：52 - ET個股推介 - 中海油 （00883）

29：49 - 內地削減新能源車補貼 車股會再調整？現時不宜撈貨？

31：04 - 比亞迪 （01211） 短炒關鍵位 中長綫宜等

31：36 - 吉利 （00175） 、長城汽車 （02333） 暫時可放棄

32：21 - Tesla（TSLA.US）點操作？

32：52 - 美股已是非常高位 收水年不是strong hold時機

33：34 - 觀眾問股：吉利 （00175） 24元有貨要走？

34：18 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） vs GX中國汽車 （02845） 點揀？現價買值搏嗎？

35：01 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）有少量貨想分注再買入

35：30 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US）未有貨甚麼價位可買入？

36：13 - 觀眾問股：SEA Limited（SE.US）300美元持貨繼續揸定減持？

36：43 - 觀眾問股：ARK Innovation ETF（ARKK.US）前景點睇？現價可買入？

37：42 - 觀眾問股：SEA（SE.US）值得長綫投資？

38：21 - 觀眾問股：中海油 （00883） 甚麼價位可買入？

39：15 - 觀眾問股：商湯科技 （00020） 8.2元有貨後市點睇？

40：18 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 可買入搏反彈？

41：20 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 點睇？

42：45 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 回調到甚麼價位可買入？

43：14 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 33元買入點搞好？

43：58 - 觀眾問股：中移動 （00941） 中移動現價買會否太遲？用20萬本金放入去收息是否明智？

45：11 - 觀眾問股：航運股是今年主題？中遠海控 （01919） 、太平洋航運 （02343） 、海豐國際 （01308）

45：48 - 想買航運股可留意東方海外國際 （00316）

46：14 - 觀眾問股：美東汽車 （01268） 折讓12%配股點睇？

47：16 - 觀眾問股：本港再爆第五波疫情 可再炒疫情股？談藥明生物 （02269）

48：43 - 疫苗股可留意輝瑞（PFE.US）搏反彈

49：53 - 觀眾問股：港交所 （00388） 反覆 現時可以月供買入嗎？是中美角力受惠股？

51：10 - 觀眾問股：2022年收水年港股點睇？繼續炒股不炒市？有甚麼板塊可留意？

52：53 - 舊經濟股推介股：可留意香港電訊 （06823）

53：40 - 觀眾問股：偉易達 （00303） 可冷吼？可受惠在家學習概念？

55：01 - 恒指早段市況速覽 科技股回穩

56：03 - 疫情相關股：香港科技探索 （01137） 、CEC國際 （00759） 、敘福樓 （01978） 、太興

（06811） 、譚仔 （02217）

56：22 - 消息股：華潤電力 （00836） 、華潤萬象生活 （01206） 、明源雲 （00909） 、中海油

（00883）

57：28 - 財經日誌提提你