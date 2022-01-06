【電動貨車】Walmart及FedEx宣布　簽下通用汽車數千輛新型BrightDrop電動貨車

▲ Walmart（沃爾瑪）與FedEx（聯邦快遞）均宣布，計劃在未來幾年內，將通用汽車生產的數千輛電動貨車加至車隊中。（FedEx提供圖片）

Walmart（沃爾瑪）與FedEx（聯邦快遞）均宣布，計劃在未來幾年內，將通用汽車生產的數千輛電動貨車加至車隊中。

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Walmart與這通用汽車簽署一項新協議，簽下5,000輛BrightDrop電動貨車；而BrightDrop的第一個客戶FedEx，已於近日收到首批500輛汽車。

FedEx表示，已同意在未來幾年內再增加2,000輛電動貨車，美洲區域總裁Richard Smith表示，定單最終可能會增加到2萬輛。

BrightDrop首席執行官 Travis Katz 表示，公司現在已收到2.5萬輛電動貨車的預定。他表示，通用汽車預計今年完成FedEx首批500輛貨車訂單後，從2023年開始向Walmart交付其預定的車輛。

比燃氣車充電成本低75%

Walmart計劃使用BrightDrop的電動貨車，協助其擴展其「入屋送貨」服務。該公司剛宣布，計劃到今年年底，將其服務區域，從600萬戶美國家庭增加到3000萬。

Walmart與FedEx都曾宣布，到2040 年實現零排放配送車隊的目標。對於FedEx和Walmart而言，BrightDrop可提供高節約和可持續發展汽車。BrightDrop 表示，其電動汽車充電的成本比類似的燃氣動力汽車低約75%。

通用汽車計劃，其新業務從目前約2億美元（約15.6億港元）增長到2030年的800億美元（約6239億港元），BrightDrop將會帶來部份貢獻。

企業巨頭紛紛引入電動貨車

除了通用汽車，Amazon（亞馬遜）亦與電動汽車初創公司Rivian Automotive達成協議，到2030年生產10萬輛電動貨車，其中1萬輛將在今年年底前生產，這家零售巨頭擁有Rivian 20% 的股份。

總部位於英國的初創公司Arrival亦已達成協議，到2024 年向UPS交付1萬輛電動汽車 ；汽車生產商Oshkosh則將在未來10年內，為美國郵政服務製造16.5萬輛電動汽車。

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責任編輯：李智美