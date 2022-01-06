哈薩克宣布全國緊急狀態 集安組織派維和部隊赴當地

中亞國家哈薩克斯坦近日因燃料費用激增，國內連續多日爆發示威。哈薩克斯坦最大城市周二（4日）夜晚示威期間發生警民衝突，導致8名警察死亡。哈薩克斯坦全國進入緊急狀態，總統周三（5日）請辭下台。亞美尼亞總理透露俄羅斯領導的集體安全條約組織將前往哈薩克斯坦，協助當地穩定局勢。

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不少哈薩克斯坦民眾近年已轉用液化石油氣（LPG），取代汽油作汽車燃料。政府上周六（1日）取消長期維持的LPG低價政策，LPG價格隨即翻倍。石油城市扎納奧津（Zhanaozen）周日（2日）即爆發大型示威。

示威其後蔓延至各地，《路透社》指哈薩克斯坦最大城市阿拉木圖（Almaty）周二晚示威人數逾5,000人。警方出動催淚彈阻止數百名示威者攻入市長辦公室，衝突造成8名警察死亡及317人受傷。

哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）周三凌晨請辭下台，據報他指派第一副總統Alihan Smaiylov為臨時總統。

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卡耶夫周四（6日）在電視台發表講話時，呼籲俄羅斯領導的集體安全條約組織（CSTO）介入，支援哈薩克斯坦應對恐怖主義威脅。卡耶夫其後更指，目前情況已不能被形容為威脅，指國家完整性正遭到破壞。他透露，示威者在阿拉木圖機場搶掠5架飛機。

法國國際廣播電台（RFI）指，哈薩克斯坦全國宣布進入緊急狀態。

亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）周四在社交媒體Facebook上表示，CSTO維和人員將在短時間內前往哈薩克斯坦，協助當局維持局勢穩定。惟帕什尼揚並未提及派遣人數，亦未透露部隊人員具體會於何時抵達。

CSTO是一個前蘇聯國家軍事聯盟，由俄羅斯主導，目前其他成員國包括白俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦（Kyrgyzstan） 及塔吉克（Tajikistan）。

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責任編輯：李俊儀