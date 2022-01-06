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哈薩克動亂總統辭職 俄為首組織擬派部隊助維和

環球社會熱點 14:51 2022/01/06

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中亞國家哈薩克近日因燃料費用激增，國內連續多日爆發示威。哈薩克最大城市周二（4日）夜晚示威期間發生警民衝突，導致8名警察死亡。哈薩克全國進入緊急狀態，總統周三（5日）請辭下台。亞美尼亞總理透露俄羅斯領導的集體安全條約組織將前往哈薩克，協助當地穩定局勢。

涉違外國代理人法案 俄羅斯人權組織遭勒令解散 【下一頁】

不少哈薩克民眾近年已轉用液化石油氣（LPG），取代汽油作汽車燃料。政府上周六（1日）取消長期維持的LPG低價政策，LPG價格隨即翻倍。石油城市扎納奧津（Zhanaozen）周日（2日）即爆發大型示威。

示威其後蔓延至各地，《路透社》指哈薩克最大城市阿拉木圖（Almaty）周二晚示威人數逾5,000人。警方出動催淚彈阻止數百名示威者攻入市長辦公室，衝突造成8名警察死亡及317人受傷。

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）周三凌晨請辭下台，據報他指派第一副總統Alihan Smaiylov為臨時總統。

北約倡下月與俄羅斯會談 莫斯科：考慮中 【下一頁】

卡耶夫周四（6日）在電視台發表講話時，呼籲俄羅斯領導的集體安全條約組織（CSTO）介入，支援哈薩克應對恐怖主義威脅。卡耶夫其後更指，目前情況已不能被形容為威脅，指國家完整性正遭到破壞。他透露，示威者在阿拉木圖機場搶掠5架飛機。

法國國際廣播電台（RFI）指，哈薩克全國周三宣布進入緊急狀態。措施包括從夜晚11時至翌日早上7時實施宵禁，同時禁止舉辦大型集會等，暫定為期2周。

亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）周四在社交媒體Facebook上表示，CSTO維和人員將在短時間內前往哈薩克，協助當局維持局勢穩定。惟帕什尼揚並未提及派遣人數，亦未透露部隊人員具體會於何時抵達。

CSTO是一個前蘇聯國家軍事聯盟，由俄羅斯主導，目前其他成員國包括白俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯斯坦（Kyrgyzstan） 及塔吉克（Tajikistan）。

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責任編輯：李俊儀

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