  • 22°C
香港時間 : 2022106日 (四) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串流大戰】Disney+將上架導演版《梅艷芳》分5集播　年初二起上線

股市 13:11 2022/01/06

分享：

Disney+將上架導演版《梅艷芳》分5集播　年初二起上線

華特迪士尼（美：DIS）去年底在香港推出串流服務「Disney+」，與Netflix（美：NFLX）直接競爭，Disney+最新公布引入更多韓國、大中華區創作備戰農曆新年檔期，包括2月2日（年初二）上架導演版《梅豔芳》。Disney+表示，導演版《梅豔芳》與現正上映的電影《梅豔芳》不盡相同，將以五集劇集形式剪輯，加入超過一小時未曝光片段。

據Disney+的海報，導演版《梅豔芳》5集將會從2月2日起，逢周三下午4時上線。

《梅艷芳》導演梁樂民表示，梅豔芳人生精彩燦爛，電影版本因為片長所限，需要在內容上作出取捨，五集劇集形式於Disney+ 上架，可以將原來的劇本情節盡情呈現。

《梅艷芳》至1月5日累計票房超過6,100萬元，錄逾92萬入場人次，現為香港史上最賣座本地電影第二位。

Disney+同時公佈更多亞洲區的創作，包括以賭場為背景的韓劇《King of Savvy》、心理驚悚劇集《台灣犯罪故事》（暫名），以及茅盾文學獎得獎作品改編的劇集《人世間》，將因應不同地區的安排於2022年陸續上線。

相關文章：

【迪士尼】Disney+連續4日在港下載量稱冠　力壓「安心出行」及「Whatsapp」

【Disney+】Disney+登港倒數有咩睇？　迪士尼：2023年前推逾50部亞太原創作品、包括Jisoo主演韓劇

【串流大戰】Disney+將上架導演版《梅艷芳》分5集推　年初二上線

美股 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 網飛（Netflix，美：NFLX） 梅艷芳 串流 Disney Netflix 農曆新年

上一篇文章

友邦1299逆市上揚　惟短綫不宜沾手？

下一篇文章

【第五波疫情】瑞銀：收緊防疫措施對零售收租股不利　惟零售銷售影響料有限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款