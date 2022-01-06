【串流大戰】Disney+將上架導演版《梅艷芳》分5集播　年初二起上線

▲ Disney+將上架導演版《梅艷芳》分5集播 年初二起上線

華特迪士尼（美：DIS）去年底在香港推出串流服務「Disney+」，與Netflix（美：NFLX）直接競爭，Disney+最新公布引入更多韓國、大中華區創作備戰農曆新年檔期，包括2月2日（年初二）上架導演版《梅豔芳》。Disney+表示，導演版《梅豔芳》與現正上映的電影《梅豔芳》不盡相同，將以五集劇集形式剪輯，加入超過一小時未曝光片段。

據Disney+的海報，導演版《梅豔芳》5集將會從2月2日起，逢周三下午4時上線。

《梅艷芳》導演梁樂民表示，梅豔芳人生精彩燦爛，電影版本因為片長所限，需要在內容上作出取捨，五集劇集形式於Disney+ 上架，可以將原來的劇本情節盡情呈現。

《梅艷芳》至1月5日累計票房超過6,100萬元，錄逾92萬入場人次，現為香港史上最賣座本地電影第二位。

Disney+同時公佈更多亞洲區的創作，包括以賭場為背景的韓劇《King of Savvy》、心理驚悚劇集《台灣犯罪故事》（暫名），以及茅盾文學獎得獎作品改編的劇集《人世間》，將因應不同地區的安排於2022年陸續上線。

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