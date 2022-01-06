【大辭職潮】美國11月辭職人口達450萬　創歷史新高

▲ 經濟學家Julia Pollak形容：「這是有史以來，最緊張的勞動力市場。」（Getty Images）

美國勞工部公布職位空缺及勞動力調查（JOLTS）數據，顯示去年11月全美有450萬人辭職或轉工，是該項數據20年以來最高的一個月，再創歷史新高。這項數據此前已於去年4月、8月和9月創下新高紀錄。而雇主在調查中亦報告了約有1060萬個職位空缺，雖低於最近記錄，但仍遠高於新冠疫情前的平均水平。

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以上數據，反映疫情如何改變美國勞動市場的結構。求職網站ZipRecruiter經濟學家Julia Pollak形容：「這是有史以來，最緊張的勞動力市場。」她指出，這些人不是從勞動力中辭職，而是從低薪、不太知名或不太靈活的公司辭職，轉至更高薪、更知名或更靈活的公司工作。

疫情使上班族更有選擇權揀工做

職位空缺填補困難的現象由去年開始，零售和餐飲業雇主在報告中提到，自從美國實施注射疫苗計劃並重啟經濟後，企業之間開始互相競爭，不惜提高工資及提供現金獎去吸引人才進入酒店、餐館、運輸和醫療保健等領域工作。同時，上班族亦變得更有選擇權和籌碼去選擇工種，這場疫情重塑人們對工作成本效益的權衡考量。

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從數據可見，辭職或轉工的人約佔勞動力人口的3%，1060萬個職位空缺更使目前被列為失業的690萬人相形見絀。這種不平衡現象，意味著每1個失業工人，就有約1.5個工作機會。

Pollak表示，在疫情發生前的數個月，2.4個失業者要競爭一個工作機會。而當經濟衰退時，由於失業率上升，這個數字可能會更高，但疫情已經顛覆這種舊有模式。

但隨著通脹持續，特別是食品、住屋和能源方面的通膨，這已經抵消了許多工人的工資增長。

責任編輯：陳卓賢