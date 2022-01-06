▲ 【第五波疫情】瑞銀：收緊防疫措施對零售收租股不利 惟零售銷售影響料有限

因應Omicron變種病毒有社區擴散跡象，特首林鄭月娥周三宣布，周五起收緊一系列社交距離限制等防疫措施，包括禁晚市堂食、關閉體育場所等。券商瑞銀認為，新防疫措施短線對本港零售收租股不利，但對於HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 則屬利好。

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瑞銀指，參考2020年12月至2021年2月本港大規模收緊社交距離限制等防疫措施，當時同樣是禁止晚市堂食，但每月零售銷售仍有312億元。本港去年11月零售銷售額為307億元，相信12月至1月零售銷售按月下跌空間有限，而且傳統上本港零售銷售在農曆新年前會上揚。

雖然短線市場情緒不利於本港零售收租股，但相信市場已反映確診個案潛在上升的風險，因大部分零售收租股現價均低於2020年12月至2021年2月水平，包括領展 （00823） 、九龍倉置業 （01997） 及新鴻基地產 （00016） 。因應政府收緊防措施，瑞銀相信短線會利好香港科技探索，因消費者會增加網上消費。

由於港澳通關日子延後，濠賭股跌4%至8%，但瑞銀預期通關只是稍為延遲，故濠賭股跌幅屬反應過大。瑞銀維持港澳於第二季開始通關的預測，即在冬奧及兩會舉行後。

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