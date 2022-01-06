【專利侵權】Lululemon推家居智能健身鏡　遭Nike控侵權

新冠疫情肆虐，人們對在家運動的需求增加，運動品牌之間的競爭更為激烈，最近更因專利問題出現糾紛。日前，加拿大運動服裝品牌Lululemon推出家居智能健身鏡，另一運動服裝品牌Nike隨即對其提出起訴，指控Lululemon侵犯專利。

據外媒CNBC報道，Nike早前就Lululemon推出的智能運動設備提出訴訟。Nike聲稱其早在1983年，就已發明相關技術，並提交了一項專利申請。此技術用於量度使用者的跑步速度、距離、所需時間以及消耗的卡路里。Nike還推出了一系列受歡迎的手機應用程式，例如Nike Run Club 和 Nike Training Club。Nike表示，該企擁有其他運動裝置的專利，而Lululemon推出的健身鏡則侵犯了其專利。

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提出起訴前，Nike表示曾於去年11月3日，通知Lululemon涉嫌侵權，卻遭Lululemon駁回。因此，Nike決定正式落案起訴，而此項起訴正由曼哈頓聯邦法院處理。就此項起訴，Lululemon發言人曾發表聲明，表示相關的專利過於廣泛且無效，並且充滿信心，期待在法庭上辯護。

據悉，Lululemon所推出的掛壁式設備—家居智能健身鏡，主要用於指導用戶，進行各種高强度的有氧運動課程。Lululemon於2020年以5億美元（約38.9億港元）收購了一所擁有互動鍛煉平台的家庭健身公司—Mirror。Lululemon及此推出了家居智能健身鏡，與Peloton、Hydrow 和 Tonal 等競爭對手展開競爭。

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反目成仇 起訴Peloton設計侵權

事實上，Lululemon目前亦涉及與另一運動設備公司Peloton的官司。於去年11月下旬，Lululemon就Peloton的運動胸罩和緊身褲設計，提出專利起訴。Peloton在較早時間，也曾尋求法院聲明強調沒有侵犯Lululemon的任何專利，並且堅持其運動服裝，很容易從Lululemon的商品中辨認出來。然而，Lululemon仍要求賠償。

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責任編輯：吳嘉雯