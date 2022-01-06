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【水泥股】工信部發布《十四五原材料工業發展規模》 水泥股有得發圍？

股樓投資 15:38 2022/01/06

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工信部日前發布《「十四五」原材料工業發展規劃》，規劃提及至2025年，水泥等原材料形成5至10家具有生態主導力和核心競爭力的產業鏈領航企業，在原材料領域形成5個以上世界級先進製造業集群。市場憧憬建材等原材料行業有進一步整合，企業之間的併購活動增多。

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色 增長股要等消息

其中，建材行業未來或面臨一定挑戰，也有新的發展機遇，比如新農村建設發展對水泥行業有利好作用，從市場需求出發，以銷定產，對於水泥產能控制的大趨勢正好吻合。天風證券預計，上半年需求出現邊際改善，估值或先行修復。需求端預期第一季基建端出現邊際好轉，地產端底部回暖，需求有望開始改善。

【延伸閱讀】2022年部署：建銀國際料港股明年先高後低 恒指最高見28600點 推薦10大焦點股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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該行認為1月水泥價格可能仍有小幅調整，但大幅回落可能性不大，中長期需求雖呈緩慢下滑態勢，但在碳減排背景下，供給端改善幅度可能更大，龍頭企業盈利仍有望實現增長，推薦海螺水泥（00914），因其規模及成本優勢兼備，碳交易執行後有望最為受益。

【同場加映】青姐話：獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：林衛

板塊 中華人民共和國工業和信息化部 港股 海螺水泥（00914）

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