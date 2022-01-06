【A股布局】熱門賽道股忽然被遺棄 A股投資風格又變？

連日來，在中港上市的新能源板塊跌至一仆一碌，皆因資金原來正在流出相關板塊，大有機會進行換馬行動。據同花順數據顯示，周二（5日），A股的新能源車板塊主力資金淨流出143.8億元（人民幣，下同），光伏板塊主力資金淨流出123.7億元，鋰電池板塊主力資金淨流出103.5億元。

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星石投資首席研究官方磊表示，機構換馬的原因可能有兩點，一來2022年經濟「穩增長」的確定性愈來愈大，在宏觀環境和經濟預期的轉變下，資金開始關注「逆周期」和「穩增長」相關的投資方向；二來年初通常為風格轉換或高低切換的時點，機構資金開始關注低估值領域的投資機會。

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也有基金經理表示，近日新能源賽道的調整原因之一就是交易擁擠，機構資金在調倉。另外，出於對財政補貼退坡的擔憂，以及對碳酸鋰供給不足可能會限制裝機的擔憂。中歐基金認為，在經濟企穩、貨幣政策靈活調整的背景下，看好消費板塊中的食品飲料、家電等行業，以及基建領域，尤其是符合「雙碳」戰略的新能源基建未來數年存在大量建設缺口，可關注電力建設、新能源電站運營和輸配電設備等領域的投資機會。

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記者：林衛