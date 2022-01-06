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【可持續時尚】廢棄物「升級再造」　本土品牌回收塑膠瓶製白波鞋

商業 14:05 2022/01/06

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品牌K!BO創辦人Natalie以「升級再造」為目標，將市場上剩餘皮料及環保物料創作成新的商品。　（曾耀輝攝）

近年全球對環境保育的議題愈趨關注，時尚界也不例外。Natalie Chow（周張穎雯）留意到「快速時裝」（Fast Fashion）的模式影響下，造成世界最大污染源之一，故決心以可持續發展為理念去創辦品牌K!BO，主打白波鞋，銷售平均月增100對。
 
K!BO創辦人Natalie認為，市場上過度追求新品及「爆款」，很多衣服穿過一、兩次就丟棄。而廠商為降低成本，用料亦愈來愈差，變得不耐穿。她花了兩年時間研究環保時尚方面的資訊，在2020年正式創辦品牌推出產品。

【環保商機】環保產品小店銷售升　瞄準機會斥約30萬增裸買店

【環保商機】疫下個人護理產品需求升　環保產品小店銷售額按年增5成

讓廢棄物重生　強調環保時尚非「低人一等」

Natalie表示品牌以「升級再造」（Upcycle）為目標，將市場上剩餘的皮料與舊布碎創作成新的單品，「以主打商品白波鞋為例，從鞋帶到鞋墊至鞋底，都使用消費剩餘物料及天然物料製作而成，如一雙波鞋會採用5個塑膠瓶、抽取塑膠瓶中的纖維組織變成皮料，再加上可回收皮革及木糠等物料製成。」製造過程力求對環境的損害減至最低，給廢棄物重生的機會，並推動道德消費模式。

    點擊圖片放大

坊間消費者可能會對環保時尚存有誤解，覺得使用環保物料等於用較差的物料，或會影響舒適度。故她強調，環保時尚並非「低人一等」，產品並不會因此變得有廉價感或很樸素難看。在輕便性及耐用程度上，甚至比其他品牌表現得更好。
 
6個月品質保證　月均銷售增100對

為保證產品質素，其品牌的每雙鞋都有6個月的品質期保證，損壞可換，但到現時為止，都未曾要換貨。「若設計只專注環保而失去美感，消費者買了不會去穿，同樣是浪費資源，失去環保的目的。」
 
因此，現時品牌推出的產品都圍繞可持續、不過時以及舒適而設計，但因為當中製造過程繁複成本亦高，加上定位較小眾，在創業途中曾遭遇不少困難。
 
作為初創企業，人力物力配套難免有不足，從尋找物料、執行設計，以至尋找工廠合作試驗等，Natalie都親手包辦，推出的款式亦因此有限制。除了着重使用環保物料外，她同時會選擇有良心認證的工廠加工，故售價不會太便宜。
 
她坦言：「香港消費者的環保意識普遍比外國低，着重追求大品牌多於考慮對環境可持續發展的影響，窒礙品牌的推廣及銷售。加上物料再造有一定的成本，消費者可能會因此卻步。」
 
以上觀念都不能一朝一夕去改變，幸好自疫情後，很多人的生活節奏開始放慢，願意花更多時間關心身邊的事物。她留意到香港消費者的消費模式逐漸改變，「現時港人更關注本地品牌，也多了人關心環保等議題。」
 
現時，她每月生意額亦有所增長，平均較上月多售出約100對鞋，為她繼續推動環保時尚，打下強心針。未來，她希望品牌不單是一個時裝品牌，更可與其他企業合作，提供更多可持續解決方案。

【全渠道營銷】Nespresso：藉貼地策略吸客　加快採用電子支付模式

記者：黃顯晴

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