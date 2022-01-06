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【石Sir午市閒談】今日推介中海外｜中信、中糧家佳康、中國光大水務、中鋁、太保最新部署

股市 12:32 2022/01/06

分享：

恒生指數中午收報22824點，跌82點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中海外 （00688） ，另亦會分析中信 （00267） 、中糧家佳康 （01610） 、中國光大水務 （01857） 、中鋁 （02600） 、太保 （02601） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
01：24 – 中信 （00267）               見步2個月來高位
03：21 – 中糧家佳康 （01610）      調整後升
05：30 – 中國光大水務 （01857）   升後先回調
07：53 – 中鋁 （02600）              宜守4.00元位
09：55 – 太保 （02601）              整固，圖反彈
11：19 –中海外 （00688）            圖反彈
13：10 – 推介股表現記錄
13：46 – 過去7日解答問題記錄

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝及遠東發展

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想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 中國海外發展（00688） 中信股份（00267） 中糧家佳康（01610） 中國光大水務（01857） 中國鋁業（02600） 中國太保（02601） 石鏡泉

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