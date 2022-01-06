祖高域10奪澳網夢遇阻 上訴聽證下周一舉行（第二版）

澳洲網球公開賽尚有不足兩周就開始，男單一哥祖高域早前獲澳洲政府豁免接種新冠疫苗入境參賽，引起當地民眾強烈不滿。祖高域周三（5日）抵達墨爾本後在機場呆等8小時，因未能提供疫苗接種證明而被取消簽證，需要於周四（6日）離開。

（第二版更新祖高域情況）

澳網豁免祖高域打針惹爭議 強調做法一視同仁 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）報道，祖高域（Novak Djokovic）被取消簽證後已立即提出上訴，並向法院申請禁令阻止政府驅逐他出境。聽證會下周一（10日）舉行，祖高域期間將一直留在墨爾本的酒店。

世界排名第一的祖高域早前獲澳洲豁免接種疫苗，更可免隔離入境墨爾本參賽爭取衛冕。祖高域周三抵達當地，被邊防人員扣留8小時，澳洲邊防局（Australian Border Force）發表聲明指，祖高域無法提供證明滿足入境要求，決定取消他的簽證，最快周四需離開。

據悉，祖高域團隊未有為他申請允許醫療豁免的簽證，而祖高域亦無法提供疫苗接種證明，因此不符合入境條件。

至今逾54萬確診 近半於過去兩周錄得 【下一頁】

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周三表示已得悉事件，強調「規矩就係規矩」（Rules are rules），如果祖高域無法提供醫療豁免證明，就需要乘坐下一班飛機回家，更指無論任何人都不能獲得通融。

祖高域代表律師表示會就澳洲當局的決定提出上訴；澳洲媒體指祖高域與團隊已於周四早上離開機場。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）表示，整個國家的人民都支持祖高域，為公義及真相而戰，政府正積極採取措施要求停止干擾祖高域參賽。

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責任編輯：郭麗明