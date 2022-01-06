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【輝瑞疫苗】美CDC授權12至15歲打第3針

環球社會熱點 12:04 2022/01/06

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兒童佔美國整體確診個案約17.7%，美國正加快推動兒童及青少年接種新冠疫苗。美國疾控中心（CDC）委員會以大比數通過建議12歲至15歲人士接種輝瑞疫苗作第3針，CDC正式批准擴大第3針接種範圍。

英國慈母驅車13個鐘 載9歲女去意大利打疫苗 【下一頁】

美國食品及藥物管理局（FDA）周一（3日）批准12至15歲青少年，接種輝瑞（Pfizer）疫苗作第3針。

而CDC疫苗接種諮詢委員會（ACIP）周三（5日）進行表決，以13票對1票大比數通過上述建議。

CDC於上月批准16歲至17歲青少年接種輝瑞疫苗作第3針，但未建議他們所有人接種，而ACIP周三同時建議CDC加強這方面的建議。

CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）支持ACIP專家的建議，批准12至15歲、完成接種疫苗滿5個月的青少年接種輝瑞疫苗作第3針。

華倫斯基表示關鍵是保障兒童和青少年免受新冠感染和重症的威脅，強調第3針針對Omicron變種為他們加強保護，鼓勵美國家長考慮為子女接種。

【新冠肺炎】法國發現新變種「IHU」 突變多過Omicron 【下一頁】

美國去年5月中開放約1,700萬名12至15歲青少年接種輝瑞疫苗。現時約一半人已經完成接種兩劑，其中約500萬人已完成接種疫苗5個多月，目前合資格接種第3針。

有部分科學家憂慮接種第3針輝瑞疫苗後出現心肌炎的風險。但以色列衛生部周三引述數據指，以色列4.4萬名接種第3針輝瑞疫苗的12歲至15歲青少年當中，僅錄得2宗心肌炎個案。

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責任編輯：鄭錦玲

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