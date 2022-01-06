Cogito調查報告：15 %人認為AI會奪去人類工作

▲ IDC預測今年全球AI市場將增長到3,275億美元，意味企業及大眾對AI技術的採用和興趣將會大增。（法新社圖片）

IDC預測今年全球AI市場將增長到3,275億美元，意味企業及大眾對AI技術的採用和興趣將會大增。AI創初企業 Cogito早前就對1,000名美國消費者（18至65歲以上）進行調查，以了解人們對人工智能（AI）的理解、整體認知和使用情況，以及在數據私隱的監管上是否存在擔憂。

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調查結果顯示，對於AI的整體看法，43%受訪者認為「AI是強大且正面的創新技術」，26%的人認為「AI是經常被誤解」，10%的人覺得「AI會對工作構成威脅」，亦有10%人認為「AI是不可信」。

被問到將AI工具應用至工作場所的看法時，有45%人覺得「AI可幫助簡化複雜的工序，來支援員工工作」。另有22%人認為「AI 會取代他們進行日常具重複性的工作」，以及15%人認為「AI會奪去人類的工作」。

至於能否信任來自AI工具提供的建議，分別有28%人及49%人認為，是「很大可能」及「有點可能」信任AI的建議， 23%的人則認為AI的建議是「不能信任」。

該調查亦衡量了對AI監管和行業遵循的行為標準的看法。三分之一受訪者認為，如果美國聯邦政府加強對AI工具的監管，將使他們更支持使用這項技術。如企業能夠向他們更明確地說明AI 技術的用法，以及AI所收集的數據用途，則有43%人對企業和AI有更積極且正面的看法。如果品牌有提供明確的客戶行為準則，就有39%人會更願意支持使用AI工具。

透過調查發現，Cogito總裁David Sudbey認為，隨著企業對AI在工作上的應用需求上升，AI技術的應用亦需更加透明，並且有責任教導人類和機械如何能夠共同工作。他強調「必須彌合人類與AI之間的信任差距，讓人們明確了解AI的好處，以及如何為人類提供支援」。

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責任編輯：梁巧恩