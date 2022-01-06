【CES 2022】無人駕駛汽車如箭在弦　推至消費市場

▲ 通用汽車發布新的概念車InnerSpace，展示無人駕駛汽車未來將會更著重車內活動空間。（通用汽車網站圖片）

近年的CES消費電子展，車廠與其他科企的發布已成為一大看點。一如既往，多家車廠已就汽車科技發布新產品、概念車與發展大計，其中，通用汽車與Mobileye均揚言，數年內可將無人駕駛車推至消費者市場，另有其他類型的無人駕駛車輛亦藉CES亮相。

通用汽車一直很重視藉CES展示該企科技成果，早前該企宣佈取消線下參展，惟行政總裁Mary Barra仍以遙距形式進行開幕演講。她宣布一項大計：在2020年代中期，該企可望將首款針對消費者市場的無人駕駛車推出市面。

無人駕駛車在多家車廠全力推進下，技術上已對比數年前成熟，路面測試亦已如火如荼，通用旗下的無人駕駛研發企業Cruise，已在三藩市進行長期的路面測試，現預計今年會正式開放公眾載客服務。不過，業界一般認為因成本問題，無人車不會太快進展至消費者市場，仍以企業應用為主。

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Mary Barra亦在演講上發布概念車InnerSpace，為兩座位電動無人駕駛車，指會針對高檔市場，冀望比起其他競爭對手，早一步搶佔無人駕駛車的市場。該企全球設計主管Michael Simcoe以「流動酒店」形容這款概念車，指出無人駕駛車設計要特別重視車內空間使用，讓乘客可以專注享受旅程。演講中未有詳細介紹有關車款的詳細設計，預料要待明、後年才會有更具體的發布。

通用汽車亦介紹，該企加強汽車軟件平台Ultifi，推動軟件定義車輛的發展。Ultifi可以讓汽車軟件隨時更新、並可加強用戶自訂設定，改善駕駛用戶體驗，長遠為全面電動化與無人駕駛技術奠下基礎。

另一邊面，Intel旗下的無人駕駛技術企業Mobileye，亦趁CES發布新的無人駕駛芯片系統EyeQ Ultra，揚言該系統已足以作為一輛自動駕駛汽車的「大腦」，只需輔以一個後備處理器，已能處理L4安全駕駛的需求。該企指出，EyeQ Ultra最快2023年底推出，最快2025年便能量產。同時，該企亦宣佈，將與吉利旗下電動車廠Zeekr擴大合作，目標在2024年中國推出首部商用L4自動駕駛電動車。

農業機械製造商強鹿（John Deere）亦在發布全自動拖拉機，今年開始小規模推出市場。該款拖拉機可在完全無人駕駛的狀態下翻土，為農民節省大量時間和勞動力成本，可望提升農業自動化。據發布會介紹，自動駕駛用於農地，需要的位置準確度極高至以吋計算，才能確認農作物生長合符需求。

來自阿聯酋的無人物流車輛企業Evocargo亦首度於CES亮相，該企研發的EVO.1載重量1.5噸，40分鐘充電可以運行20小時。據指該款車輛已經投入運作，今年將會製造逾40輛，適用於物流中心、貨倉等場景。

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記者：周俊霖