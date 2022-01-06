【法國疫情】單日確診破33萬 染疫醫護照返工

法國新冠肺炎疫情嚴峻，未見緩和跡象。法國周三宣布新增逾33萬確診，再創歐洲地區單日確診人數新高。法國的新冠患者住院數字近期持續增加，目前於深切治療部留醫者逾7成為新冠患者。法國據報已要求確診醫護繼續工作，應對醫護人手不足問題。

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法國周三（5日）表示，過去24小時新增逾33.2萬宗確診。法國同日亦有246人染疫離世，目前累計近9.8萬人死亡。當地衛生機構數據顯示，法國的7日平均確診數在10日内翻倍，過去1周平均每10萬人有逾1,800人確診。

法國過去2個月入院新冠患者人數持續增加，目前住院新冠患者總數逾2萬人，創5月下旬以來新高。醫院約72%深切治療部病人、即3,695人感染新冠肺炎。

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法國目前要求完成疫苗接種確診者接受為期5日隔離，而尚未接種疫苗人士則需隔離7日。不過確診人數激增，醫療系統人手不足問題惡化。法國當局要求感染新冠肺炎，但屬無症狀感染或症狀輕微的醫護繼續工作，而非自我隔離。

據悉，以上豁免安排適用於醫院、安老院、診所等醫療設施的醫護。但法國衛生部發出指示，確診醫護照常工作的同時，不應與未接種疫苗的患者或新冠重症風險較高的患者接觸。

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責任編輯：李俊儀