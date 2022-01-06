【網絡監管】涉違反歐盟私隱法　法國將罰Google、Facebook 2.38億美元

▲ CNIL警告，如果Google和Facebook不在三個月內糾正他們的做法，兩間公司還將面臨每日10萬歐元的罰款。（資料圖片）

由於Google和Facebook違反了歐盟的隱私規定，法國數據保護局（Commission Nationale Informatique et Liberté, CNIL）將對兩間科技巨頭分別處以1.5億歐元和6000萬歐元的罰款，合共2.1億歐元（約2.38億美元）。

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據《POLITICO》發現的CNIL文件顯示，CNIL將對Google在美國和愛爾蘭的業務，分別處以9000萬歐元和6000萬歐元的罰款，對Facebook的愛爾蘭部門則處以6000萬歐元的罰款，原因是兩間公司都不允許法國用戶簡單拒絕Cookie跟蹤技術。

如3個月內不糾正 將面臨每日10萬歐元罰款

CNIL更警告，如果Google和Facebook不在三個月內糾正他們的做法，兩間公司還將面臨每日10萬歐元的罰款。這項裁決適用於Google旗下的法國網站google.fr和youtube.fr，以及Facebook旗下的法國平台。

Facebook的發言人表示，他們正評估法國當局的決定，並繼續致力與相關政府部門合作。「我們的Cookie同意控制功能，為人們提供了對其數據的更大控制權，連同Facebook和Instagram上的新設置菜單，其他人可以在任何時候重新訪問和管理他們的選項，而我們仍會繼續增強和改進這些控制功能。」

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而Google則仍未就以上消息作出回應。CNIL則表示，在將上述決定公佈在其官方網站上之前，它們不會就此事發表評論。

然而，這並非CNIL第一次利用歐盟的電子私隱規則，對大型科技公司處以罰款。2020年12月時，CNIL根據電子隱私規則對Amazon和Google分別處以3500萬歐元和1億歐元的罰款，理由是這兩間公司違反了cookie相關規則。此外，CNIL還曾根據一般數據保護條例（GDPR）對Goolge處以5000萬歐元的罰款。

責任編輯：陳卓賢