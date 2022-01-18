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【百度9888】集度發布汽車機器人「Pixel-J」標誌　擬明年量產上市、具L4自動駕駛功能

新經濟追蹤 11:29 2022/01/18

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【百度9888】集度汽車機器人料明年量產上市、具L4自動駕駛功能　概念車4月亮相

百度 （09888） 今日發布集度品牌首個汽車機器人品牌標誌「Pixel-J」。早前百度曾透露，集度首款量產車型預計於2023年上市，該產品的概念車預計將在4月份的北京車展亮相，是首款具備L4級自動駕駛能力的汽車機器人。

百度創始人、董事長兼CEO李彥宏表示，集度的汽車機器人除擁有L4級別的自動駕駛能力外，亦有人車交互及語音語義的精準識別，而汽車機器人可以根據用戶使用習慣，進行自我學習和優化自動駕駛及智能座艙體驗。

這款汽車機器人配備的智能駕駛系統，由百度自動駕駛計算平台及NVIDIA DRIVE Orin提供硬件和算力，軟件和算法由集度、百度共同開發，覆蓋全域自動駕駛場景，在高速、城市開放道路中均可使用自動駕駛功能。

集度CEO夏一平表示，集度已經開始已開始基於軟件集成模擬樣車SIMUCar開展量產軟件研發驗證，對數字智能座艙及智能駕駛功能進行前置開發。在2021年底，SIMUCar已實現城市域、高速域的智能駕駛融通。

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記者：梁安琪

港股 百度集團—SW（09888） 新經濟股 汽車 自動駕駛 晶片 李彥宏 硬件 新經濟 軟件

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