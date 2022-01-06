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【騰訊股價】微信：未來3年補貼小商戶100億元　小程序去年日均用戶4.5億

股市 11:12 2022/01/06

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【騰訊股價】微信：未來3年補貼小商戶100億元　小程序去年日均用戶4.5億

騰訊 （00700） 旗下微信今舉行「2022年微信公開課」，披露多項數據和計劃，微信支付預告，未來3年將補貼100億元人民幣給小商戶數字化升級。微信小程序負責人曾鳴指出，微信小程序推出5年，去年日均活躍用戶數量超過4.5億，按年量32%，而經小程序支付的用戶增長80%，客單價按年大增。

騰訊2017年推出微信小程序，令商戶、機構可在微信app內提供服務或資訊，能配合為騰訊電商、支付生態。

微信團隊指出，疫情下小程序令社會加快數碼化，如去年小程序在疫情防控累計服務7億用戶，而餐飲、旅遊、零售等行業經小程序將營運帶到線上，相關行業交易量按年增長100%。

在境外業務，近兩年微信小程序快速增長，月度交易活躍小程序數量增長268%，月日均交易筆數增長897%。

另外，內媒報道，數字人民幣App更新後，騰訊旗下微眾銀行（微信支付）數字人民幣錢包隨之上線。經前期多階段可控試點後，騰訊開始為用戶提供數字人民幣服務，用戶實名開通數字人民幣錢包，可使用數字人民幣APP或微信進行支付。

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港股 騰訊控股（00700） 微信 微信支付 微眾銀行

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