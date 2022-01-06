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【英國疫情】英格蘭放寬檢疫 只需抵埗2天內檢測

環球社會熱點 11:00 2022/01/06

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英國單日確診數字稍見回落，新增19萬人確診新冠肺炎。英國首相約翰遜指入境前檢測的作用有限，宣布放寬入境英格蘭檢疫要求，合資格旅客僅需在抵埗兩日内進行新冠檢測。

【新冠肺炎】法國發現新變種「IHU」 突變多過Omicron 【下一頁】

英國周三（5日）宣布單日新增超過19.4萬宗確診，較前一日的21.8萬宗回落。但英國同日再有334名新冠患者死亡，單日死亡數字創去年3月以來新高。

英國最新的數字顯示有超過1.7萬名新冠患者住院，其中911人需要使用呼吸機。

英國為堵截Omicron變種傳入，上月初起要求由海外入境的旅客，需持48小時内有效的新冠檢測陰性證明。

英媒報道指，英國首相約翰遜（Boris Johnson）周三於下議院宣布放寬檢疫要求。約翰遜指Omicron變種目前已於當地廣泛傳播，認為要求旅客出發前進行新冠檢測的作用有限。

約翰遜表示由當地周五（7日）清晨4點起，完成接種新冠疫苗或未成年旅客無需再於出發前檢測。

旅客入境後也無需強制隔離至取得陰性檢測結果，只需在抵埗兩日内進行新冠檢測，而且可以使用快速病毒檢測來取代PCR核酸檢測。

【英國疫情】首破20萬確診 約翰遜堅持沿用Plan B防疫 【下一頁】

英國航空業機構委託諮詢公司Oxera 和分析公司Edge Health進行一項調查，比較英國政府因應Omicron變種收緊檢測要求的前後時期，發現這些措施對Omicron變種在英國的傳播幾乎沒有影響。

英國機場營運商對英格蘭放寬檢疫要求表示歡迎，更建議威爾士、蘇格蘭和北愛爾蘭政府應跟隨英格蘭放寬限制。

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責任編輯：鄭錦玲

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