【MPF】駿隆：去年強積金平均回報負0.3%、人均蝕807元　今年回報料逾5%（附去年十大表現最佳MPF基金）

▲ 【MPF】駿隆指，去年強積金平均回報為負0.3%，人均虧損807元。

駿隆公佈2021年本港強積金（MPF）表現，去年強積金平均回報為負0.3%，人均虧損807元。其中，股票基金全年跌2.4%、混合資產基金全年升2.5%、固定收益基金跌1.1%。按全年計，北美股票基金及歐股基金去年回報最勁，分別進帳25.5%及20.5%。至於主動式的港股基金及被動式的港股指數基金，全年分別回吐14.4%及12.7%。

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駿隆：美股今年難重演去年升幅

駿隆預期，美股今年呈慢牛格局，難重演去年升幅。港股短期則料持續弱勢，因疫情升溫、內房債務問題未解決、內地政策餘波等因素。歐元區通脹嚴重，但歐央行維持量寬及財政政策，故歐股今年表現料與美股差不多。日股料預期今年繼續向上，但日圓今年料進一步走弱6%，後者或導致日股表現「打個和」。

今年強積金回報料介乎5%至7%

駿隆又認為，高風險投資者今年可留意歐美市場，又相信大中華區值博率高，因低PE下未來反彈力度料大。駿隆預測今年強積金回報介乎5%至7%，因預測疫情減輕、內地量寬，以及股市估值偏低。

去年有較多資金流入的資產類別為股票基金，尤其是大中華股票基金，惟8月起該類別的基金持續走資，但仍是去年吸資最多基金類別，而美股基金亦因表現佳而大舉吸資。

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