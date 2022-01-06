【MPF】駿隆：去年強積金平均回報負0.3%、人均蝕807元　今年回報料逾5%

▲ 【MPF】駿隆指，去年強積金平均回報為負0.3%，人均虧損807元。

駿隆公佈2021年本港強積金（MPF）表現，去年強積金平均回報為負0.3%，人均虧損807元。其中，股票基金全年跌2.4%、混合資產基金全年升2.5%、固定收益基金跌1.1%。按全年計，北美股票基金及歐股基金去年回報最勁，分別進帳25.5%及20.5%。至於主動式的港股基金及被動式的港股指數基金，全年分別回吐14.4%及12.7%。

大中華基金有台股力撐 全年仍回落近11%

環球股票基金表現不差，全年升15.5%。日股基金即使在日圓貶值拖累投資回報下，全年仍錄6.6%升幅。大中華股票基金受惠台股全年漲25%，故跌幅相對較少，但全年仍回落10.7%。

單計去年12月，受疫苗股支持，包含醫療護理基金在內的其他股票基金類別期內升6.6%，全年升18.6%。

按資產類別劃分，預設投資策略（核心累積基金）由於歐美股票比重較高，而歐美股票去年表現強勁，故去年全年回報冠絕其他資產，全年升10.3%。另外，在人民幣升值下，人民幣貨幣市場基金及債券基金，去年全年回報均逾2%。

駿隆：美股今年難重演去年升幅

駿隆預期，美股今年呈慢牛格局，難重演去年升幅。港股短期則料持續弱勢，因疫情升溫、內房債務問題未解決、內地政策餘波等因素。歐元區通脹嚴重，但歐央行維持量寬及財政政策，故歐股今年表現料與美股差不多。日股料預期今年繼續向上，但日圓今年料進一步走弱6%，後者或導致日股表現「打個和」。

去年有較多資金流入的資產類別為股票基金，尤其是大中華股票基金，惟8月起該類別的基金持續走資，但仍是去年吸資最多基金類別，而美股基金亦因表現佳而大舉吸資。

去年表現最佳強積金基金是宏利環球精選（強積金）計劃 - 宏利MPF歐洲股票基金，全年進帳27.3%，最差的則是東亞（強積金）集成信託計劃 - 東亞中國追蹤指數基金，全年回報跌22.2%。

今年強積金回報料介乎5%至7%

強積金供應商市佔率方面，以宏利市佔率升幅較多，宏利同時亦是去年市佔率最多的供應商，去年底市佔率有26.8%。排第二的滙豐的17.8%，第三的永明亦有10.9%。駿隆指出，宏利及永明去年市佔率均見增長。宏利環球精選（強積金）計劃及友邦強積金優選計劃是去年表現最佳的計劃，去年全年回報分別錄2.4%及1.9%，至於表現最差的計劃則是景順強積金策略計劃及交通銀行愉盈退休強積金計劃，去年計劃回報分別下跌4.8%及4.2%。駿隆認為，計劃表現存在差異，可能是由於不同計劃包括不同類型的基金。

駿隆又認為，高風險投資者今年可留意歐美市場，又相信大中華區值博率高，因低PE下未來反彈力度料大。駿隆預測今年強積金回報介乎5%至7%，因預測疫情減輕、內地量寬，以及股市估值偏低。

駿隆又指，人民幣貨幣市場基金是去年唯一錄正回報的強積金債券基金類別，倘有更多人債基金提供予低風險投資者屬好事，故支持港府放寬強積金投資中央政府及政策性銀行未評級債券的提議。

表﹕2021年十大表現最佳強積金基金

基金 全年回報 宏利環球精選（強積金）計劃 - 宏利 MPF 歐洲股票基金 27.3% 友邦強積金優選計劃 - 北美股票基金 27.2% 恒生強積金智選計劃 - 自選美國股票基金 27.1% 滙豐強積金智選計劃 - 自選美國股票基金 27.1% 信安強積金計劃800系列 - 信安美國股票基金 - I類單位 26.7% 友邦強積金優選計劃 - 美洲基金 26.5% 恒生強積金智選計劃 - 北美股票基金 26.4% 滙豐強積金智選計劃 - 北美股票基金 26.4% 東亞（強積金）集成信託計劃 - 東亞 （強積金） 北美股票基金 26.2% 中銀保誠簡易強積金計劃 - 中銀保誠北美指數追蹤基金 25.6%

資料來源﹕駿隆

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