【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施

▲ 【防疫措施】第五波疫情一觸即發 一文看各機構防疫措施

本港第五波疫情一觸即發，政府宣布，1月7日午夜起收緊社交距離限制的防疫措施。HSBC滙豐、瑞銀及渣打等銀行宣布收緊在香港的工作規則，以應對疫情威脅。中銀香港 （02388） 公布，因應防疫工作的需要，視乎情況適當調整分行服務，當中從1月6日起，灣仔胡忠大廈分行暫停營業直至另行通知。

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五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課等防疫措施詳情【下一頁】

圖看港府最新防疫措施

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恒地：重啟在家工作

恒地指出，集團一向以員工的健康及安全為首要考慮，因此為配合政府最新的防疫措施，恒基地產將由1月7日起，重啟在家工作的措施，直至另行通告為止。各部門經理可根據工作情況，自行決定是否採取輪班制度，及安排部份職員在家工作。

恒隆：1月7日實施彈性工作安排

恒隆 （00101） 表示，因應疫情的最新發展，恒隆於1月7日至21日期間實施彈性工作安排，同事可向直屬上司申請在家中工作，或按工作要求和性質在辦公室工作，在保障員工的健康與安全的同時， 亦可確保業務營運不受影響。恒隆指，自2020年3月起，已將彈性工作安排常規化，辦公室員工如有需要，可以申請把正常上班時間提早或延遲最多一小時，或獲直屬上司批准後在家工作。

HSBC滙豐：1月7日起各部門只准50%員工在辦公室

據滙豐向員工發出的備忘錄，從1月7日（周五）起，各部門只允許50%員工進入香港辦公室，而辦公室內座位之間須確保至少距離1.5米，員工離開辦公桌時必須佩戴口罩。

瑞銀、渣打員工分組 輪流WFH

彭博引述一份備忘錄顯示報道，瑞銀已要求香港的所有業務部門分成兩組，每週輪流進辦公室工作。備忘錄稱，瑞銀還要求員工避免在樓層之間穿梭，以避免潛在的交叉傳染，並且不要在辦公室外與另外一組同事社交互動，即日生效。備忘錄指，有關措施是為了確保銀行在爆發疫情時能夠繼續運營。一名駐香港發言人證實了備忘錄的內容。

另外，渣打銀行也要求香港的員工分組上班，並敦促員工每天將手提電腦帶回家，並呼籲員工避免大型組織活動和不必要的社交聚會。

中銀分行採取一系列措施

中銀香港指，會繼續全力配合防疫工作，並已在各分行採取一系列的防疫衞生措施，包括定時消毒及加強清潔，要求員工於工作期間必須佩戴口罩，以及做好員工體溫檢測等。進入分行的客戶亦須量度體溫及佩戴口罩。此外，亦已實施特別的客戶分流及排隊安排，讓客戶保持適當的距離及縮短在分行逗留的時間。

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