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【防疫措施】第五波疫情蘊釀爆發　中銀灣仔胡忠分行暫停營業、一文看各銀行防疫措施

Hot Talk 12:00 2022/01/06

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【防疫措施】中銀香港：灣仔胡忠大廈暫停營業直至另行通知

本港第五波疫情一觸即發，政府周五起收緊社交距離限制的防疫措施。瑞銀及渣打等銀行宣布收緊在香港的工作規則，以應對疫情威脅。另外，中銀香港 （02388） 公布，因應防疫工作的需要，視乎情況適當調整分行服務，即日（1月6日）起，灣仔胡忠大廈分行暫停營業直至另行通知。

瑞銀、渣打員工分組輪流WFH

彭博引述一份備忘錄顯示報道，瑞銀已要求香港的所有業務部門分成兩組，每週輪流進辦公室工作。備忘錄稱，瑞銀還要求員工避免在樓層之間穿梭，以避免潛在的交叉傳染，並且不要在辦公室外與另外一組同事社交互動，即日生效。備忘錄指，有關措施是為了確保銀行在爆發疫情時能夠繼續運營。一名駐香港發言人證實了備忘錄的內容。

另外，渣打銀行也要求香港的員工分組上班，並敦促員工每天將手提電腦帶回家，並呼籲員
工避免大型組織活動和不必要的社交聚會。

周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課等防疫措施詳情【下一頁】

中銀分行採取一系列措施

中銀香港指，會繼續全力配合防疫工作，並已在各分行採取一系列的防疫衞生措施，包括定時消毒及加強清潔，要求員工於工作期間必須佩戴口罩，以及做好員工體溫檢測等。進入分行的客戶亦須量度體溫及佩戴口罩。此外，亦已實施特別的客戶分流及排隊安排，讓客戶保持適當的距離及縮短在分行逗留的時間。

相關文章：【本地零售股】本港防疫措施再度收緊　周大福跌逾半成

港股 疫情 胡忠大廈 衞生措施 灣仔 中銀香港（02388）
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