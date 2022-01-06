▲ 【科技股反彈】騰訊全日高位收市、阿里巴巴彈6% 國辦：支持優質科技型企業上市

美國聯儲局議息會議記錄公開，預料加快縮表加息，觸發昨晚納指跌市。香港上市科技股全日走勢波動，國務院辦公室下午發布文件，支持優質科技企業上市，科技股尾市獲買盤明顯追入，騰訊 （00700） 周三單日回購額創此輪回購最高，但早市依然疲弱，但末段走勢轉強，以437元接近全日高位收市，升1.5%，成交96億元。

另一重磅科網股阿里巴巴 （09988） 承接美股升勢，全日升幅都跑贏同業，收市升6%，報121元，成交56億元。

科技股尾市反彈力度明顯，即市曾向下的美團 （03690） 、快手 （01024） 都能以高位收市，美團全日升3.6%，報202.2元，成交58億元；快手曾創上市低位，低見62.3元，收市轉升0.6%，報67.95元，成交19億元。

其他主要中資科網股，京東 （09618） 全日升4%，百度 （09888） 升2%，網易 （09999） 無升跌。

不過，B站嗶哩嗶哩 （09626） 尾市輕微反彈後，全日仍跌4%，收報286.8元，續創新上市新低。

國辦文件：支持優質科技型企業上市或掛牌融資

即市消息方面，國務院辦公廳印發《要素市場化配置綜合改革試點總體方案》，方案提出推進技術和資本要素融合發展，支持金融機構設立專業化科技金融分支機構，加大對科研成果轉化和創新創業人才的金融支持力度。完善創業投資監管體制和發展政策。支持優質科技型企業上市或掛牌融資。完善知識產權融資機制，擴大知識產權質押融資規模。鼓勵保險公司積極開展科技保險業務，依法合規開發知識產權保險、產品研發責任保險等產品。

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