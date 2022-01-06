  • 21°C
香港時間 : 2022106日 (四) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技股反彈】騰訊全日高位收市、阿里巴巴彈6%　國辦：支持優質科技型企業上市

股市 16:34 2022/01/06

分享：

【科技股反彈】騰訊全日高位收市、阿里巴巴彈6%　國辦：支持優質科技型企業上市

美國聯儲局議息會議記錄公開，預料加快縮表加息，觸發昨晚納指跌市。香港上市科技股全日走勢波動，國務院辦公室下午發布文件，支持優質科技企業上市，科技股尾市獲買盤明顯追入，騰訊 （00700） 周三單日回購額創此輪回購最高，但早市依然疲弱，但末段走勢轉強，以437元接近全日高位收市，升1.5%，成交96億元。

另一重磅科網股阿里巴巴 （09988） 承接美股升勢，全日升幅都跑贏同業，收市升6%，報121元，成交56億元。

科技股尾市反彈力度明顯，即市曾向下的美團 （03690） 、快手 （01024） 都能以高位收市，美團全日升3.6%，報202.2元，成交58億元；快手曾創上市低位，低見62.3元，收市轉升0.6%，報67.95元，成交19億元。

其他主要中資科網股，京東 （09618） 全日升4%，百度 （09888） 升2%，網易 （09999） 無升跌。

不過，B站嗶哩嗶哩 （09626） 尾市輕微反彈後，全日仍跌4%，收報286.8元，續創新上市新低。

*聯儲局取態較預期更鷹 最新發表如何解讀？《ET開市直擊》為你分析市況【按此即睇】（附time code）

國辦文件：支持優質科技型企業上市或掛牌融資

即市消息方面，國務院辦公廳印發《要素市場化配置綜合改革試點總體方案》，方案提出推進技術和資本要素融合發展，支持金融機構設立專業化科技金融分支機構，加大對科研成果轉化和創新創業人才的金融支持力度。完善創業投資監管體制和發展政策。支持優質科技型企業上市或掛牌融資。完善知識產權融資機制，擴大知識產權質押融資規模。鼓勵保險公司積極開展科技保險業務，依法合規開發知識產權保險、產品研發責任保險等產品。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝、及遠東發展

相關文章：【科網反壟斷】市監局再公布經營者集中案處罰決定　騰訊涉9案被罰450萬元

【騰訊減持】騰訊再減持旗下投資　美團跌11%失200關、B站再創新低

【騰訊股價】騰訊減持東南亞科企SEA套現240億　投票權大削至10%以下、騰訊午後跌4%

 

港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 騰訊控股（00700） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊 阿里巴巴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】儲局料加快縮表加息　道指期貨續跌91點、納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】儲局料加快縮表加息　道指期貨續跌91點、納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【港股市況】恒指拗腰升165點重上二萬三　阿里巴巴反彈5%、商湯跌逾一成後倒升14%　多隻細價股大瀉（不斷更新）
【港股市況】恒指拗腰升165點重上二萬三　阿里巴巴反彈5%、商湯跌逾一成後倒升14%　多隻細價股大瀉（不斷更新）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格再增持阿里巴巴　單季增持近一倍、港股高開倒跌2%
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格再增持阿里巴巴　單季增持近一倍、港股高開倒跌2%
【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）
【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）
【恒指ADR】儲局講縮表阿里美股率先坐過山車　夜期高水黑期急轉低水（不斷更新）
【恒指ADR】儲局講縮表阿里美股率先坐過山車　夜期高水黑期急轉低水（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款