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【科技股】騰訊回購金額創單日高股價仍軟　阿里巴巴逆市升3%　快手B站曾齊創新低

股市 10:35 2022/01/06

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【科技股】騰訊回購金額創單日高仍跌1%　阿里巴巴逆市升3%　快手B站齊創新低

科技股個別發展，阿里巴巴 （09988） 承接美股升勢，騰訊 （00700） 受惠回購，兩者股價今早反彈，但快手 （01024） 等仍未止跌。阿里巴巴半日收報118.6元，逆市升3.5%。騰訊昨日斥逾2億元回購47萬股，回購金額創單日最多，騰訊低見421元後曾倒升約1%，半日收報429.2元，跌0.3%，成交額55億元。美團 （03690） 反彈0.5%，半日收報196元。

騰訊股價昨跌4%，公司繼9月30日之後再次回購股份，涉及47萬股，每股代價介乎437.6至429.4港元，涉資約2.03億元，單日斥資創新高。

國家市場監督管理總局（下簡稱市監局）昨日一連開出13張罰單，騰訊  、阿里巴巴、B站嗶哩嗶哩  （09626） 和京東 （09618） 等都被點名，均涉及違反反壟斷條例中「未有依法申報違法實施經營者集中」，加上騰訊再減持旗下投資的消息，科技股昨急挫，部分今日仍未止跌。

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快手曾跌7.8%，盤中低見62.3元；嗶哩嗶哩半日跌逾6%，半日收報281元，盤中低見279.2元，兩股曾同創新低。另外，閱文 （00772） 半日跌3.9%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝、及遠東發展

相關文章：【科網反壟斷】市監局再公布經營者集中案處罰決定　騰訊涉9案被罰450萬元

【騰訊減持】騰訊再減持旗下投資　美團跌11%失200關、B站再創新低

【騰訊股價】騰訊減持東南亞科企SEA套現240億　投票權大削至10%以下、騰訊午後跌4%

 

港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 騰訊控股（00700） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊 阿里巴巴
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