【2022展望】中信證券：港股今年迎來20%估值修復　科網股金融股料走強（附十大展望）

▲ 中信證券預計，港股今年迎來20%估值修復，科網股及金融股料走強。

港股去年表現遜色，中信證券預計，港股今年將迎來20%的年度級別估值修復，第二季為最佳戰略配置窗口，而今年內地監管常態化疊加穩增長政策，料將帶動港股市場迎來估值修復。「內地產業監管措施將更為明朗化，會帶動海外投資者信心回暖，而港股中以科網股為代表的新經濟企業仍將在數字化進程中扮演重要角色，在負面因素充分反映後，市盈率預計有30%的修復空間。」

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另一方面，中央經濟工作會議明確穩增長方向後，貨幣政策已率先發力，今年更多舉措出台，將進一步化解地產領域風險，推動大金融行業整體價值重估，港股大金融板塊市淨率有望迎來20%反彈。

中信證券認為，在年初的業績「預期差」消化後，預計上述兩大權重板塊的走強，將帶動港股市場從今年二季度起迎來20%的年度級別估值修復。

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