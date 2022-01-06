【2022展望】中信證券：港股今年迎來20%估值修復　科網股金融股料走強

▲ 中信證券預計，港股今年迎來20%估值修復，科網股及金融股料走強。

中信證券預計，港股今年將迎來20%的年度級別估值修復，第二季為最佳戰略配置窗口。今年內地監管常態化疊加穩增長政策，料將帶動港股市場迎來估值修復。

首先，該行預測內地產業監管措施將更為明朗化，會帶動海外投資者信心回暖。港股中以科網股為代表的新經濟企業仍將在數字化進程中扮演重要角色，在負面因素充分反映後，市盈率預計有30%的修復空間。

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另一方面，中央經濟工作會議明確穩增長方向後，貨幣政策已率先發力，今年更多舉措出台，將進一步化解地產領域風險，推動大金融行業整體價值重估，港股大金融板塊市淨率有望迎來20%反彈。

中信證券認為，在年初的業績「預期差」消化後，預計上述兩大權重板塊的走強，將帶動港股市場從今年二季度起迎來20%的年度級別估值修復。

中信證券的2022年十大展望如下：

展望1：今年全球經濟增速會小幅放緩至4.5%；近三年復合平均增速約為1.8%，低於疫情前約3.5%的潛在增速。

展望2：預計美國核心通脹（Core PCE）增速將達2.7%以上，通脹壓力難消，將迫使美聯儲被動加快貨幣緊縮步伐。

展望3：全球流動性寬鬆退潮，預計2022年美聯儲會加息至少2次，首次加息時點將在6月。

展望4：美國中期選舉導致兩黨博弈加劇，預計今年刺激政策規模將大幅縮減。

展望5：美元指數年中突破100關口，年底回落至98左右。

展望6：黃金價格在今年二季度和四季度有階段性表現，年底回落至1600美元/盎司。

展望7：紐約原油價格先升後降，年初突破90美元，但年底回落至65美元。

展望8：10年期美債收益率將呈N型寬幅震蕩走勢，高點將突破2%，全年總體運行區間為1.5%-2.1%。

展望9：美股市場將在二季度出現拐點，標普500指數動態市盈率將回落15%，納斯達克指數動態市盈率將回落20%。

展望10：港股迎來20%的年度級別估值修復，二季度為最佳戰略配置窗口。

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