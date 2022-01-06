【美國加息】聯儲局：或有必要更快更早加息　3月加息機會增至6成半

美國聯儲局公布上月議息會議紀錄，有聯儲局官員認為可能要更早或更快加息，部分委員甚至指出，在首次加息後相對較短時間內，開始縮減資產負債表規模可能是合適。有經濟師形容，聯儲局較預期更「鷹派」，芝加哥商品交易所 （CME） 的 FedWatch 工具顯示，聯儲局在 3 月加息的機會率超過6成半。

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會議紀錄顯示， 部份聯儲局官員關注通脹上升的情況蔓延到更多經濟領域，持續時間並可能長過之前預期。鑒於通脹壓力上升及就業市場偏強，官員認為，目前的淨買債步伐令到政策寬鬆程度增加不再有必要，考慮到經濟、就業及通脹前景，有必要提早或加快加息。如果就業持續改善，加息條件可能是頗短時間內達到。若經濟前景有變，應繼續調整買債速度。

另外，會議紀錄亦顯示，委員除了討論首次加息，亦討論了是否使用其他工具抑制通脹，亦即縮減持有的美國國債及按揭貸款支持證券（MBS）。在債券到期後收回資金，從而減少金融體系的資金供應。

《華爾街日報》估計，資產負債表兩年內可能減少3萬億美元，速度較前一次收緊政策周期快。 聯儲局上月會議決定加快每月縮減買債規模的步伐，並預計今年加息3次，每次0.25厘。

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