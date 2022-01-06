【港股市況】恒生指數午後初段跌近百點　阿里巴巴反彈3%力撐、多隻細價股大瀉（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

聯儲局公布議息會議記錄，儲局立場偏鷹，港股今早承接美股低開64點，半日走勢反覆，開市後曾升115點觸二萬三，其後轉跌近200點，跌至近22700點水平。恒生指數半日跌82點，報22824點，成交738.6億元。恒生科技指數跌0.6%，報5292點。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾3%，銀行股回吐，滙豐 （00005） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 跌4%曾破底；多隻細價股大瀉。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【14：00】周大福 （01929） 跌一成，低見12.06元；六福 （00590） 跌逾2%。

【13：42】【第五波疫情】美銀：若新防疫措施延長至四周 料令香港首季經濟下跌0.1至0.2個百分點

【13：32】【國泰危機】國泰航空貨運運力削至疫情前20%、較11月少7成 客運運力降至2%

【13：27】港股午後維持反覆勢頭，恒指跌幅最新收窄至約55點。

【13：19】滙豐 （00005） 午後跌幅短綫收窄至0.8%，報48.75元，今早曾低見48.35元。

【13：15】藥明生物 （02269） 午後跌幅收窄至逾3%，報76.35元，今早曾低見72.1元破底。

【13：07】大市跌幅擴大至150點；科指跌近1%。

【13：04】【第五波疫情】瑞銀：收緊防疫措施對零售收租股不利 惟零售銷售影響料有限

【13：01】【醫藥股】石四藥旗下產品氟康唑氯化鈉注射液已獲生產註冊批件

【13：00】恒生指數午後初段跌約95點，報22811點。

【12：00】恒生指數半日跌82點，報22824點，成交738.6億元。恒生科技指數跌0.6%，報5292點。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾3%，銀行股回吐，滙豐 （00005） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 跌4%曾破底；多隻細價股大瀉。

【11：55】中鋁國際 （02068） 升幅擴大至三成，高見2.99元。

【11：46】中建材 （03323） 逆市升近4%，高見9.93元。

【11：45】恒指中午收市前跌約65點；科指跌0.5%。

【11：38】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至4%。另外，美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 最新再度轉升0.2%。

【11：29】恒指最新跌幅收窄至約50點，報22858點；科指跌0.3%，報5307點。

【11：20】【百度9888】集度汽車機器人料明年量產上市、具L4自動駕駛功能 概念車今年4月亮相

【11：15】【騰訊股價】微信：未來3年補貼小商戶100億元 小程序去年日均用戶4.5億

【11：14】【細價股】華盛國際暴瀉95%後中途停牌 多隻細價股急挫、毫子股變仙股

【11：02】大市跌幅略為收窄，恒指最新跌約115點，報22790點；科指跌1.1%，報5266點。

【10：57】6隻細價股股價至少跌逾六成，其中BENG SOON MACH （01987） 、中途停牌的華盛國際 （01323） 、首都金融 （08239） 分別瀉至少九成，先機企業 （00176） 跌74%；漢思能源 （00554） 、首灃 （01703） 跌逾六成。

【10：49】【盲盒樂園】泡泡瑪特進軍主題樂園 在北京推出首個線下樂園

【10：48】港股跌近200點，跌至接近22700點；科指跌1.4%，報5249點。

【10：43】藥明生物 （02269） 跌8%，破底低見72.8元，成交12.7億元。

【10：38】中鋁國際 （02068） 逆市升25%，高見2.92元。

【10：36】【科技股】騰訊回購金額創單日高仍跌1% 阿里巴巴逆市升3% 快手B站齊創新低

【10：35】【2022展望】中信證券：港股今年迎來20%估值修復 科網股金融股料走強

【10：29】多隻細價股遭洗倉，BENG SOON MACH （01987） 瀉96%，破底低見0.065元。

【10：26】大市跌幅擴大至近180點，報22729點。科指跌1.6%，報5236點。

【10：15】華盛國際 （01323） 中途停牌，停牌前報0.067元，瀉95%，成交9915萬元。

【10：09】港股轉跌55點，ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾3%撐市；騰訊 （00700） 再度轉跌0.3%；美團 （03690） 升0.6%。

【10：08】【本地零售股】本港防疫措施再度收緊 周大福跌逾半成

【10：07】商湯 （00020） 最新跌一成，低見6.21元。

【10：04】大市反彈乏力，升幅收窄至約5點。

【09：59】疫情受惠股香港科技探索 （01137） 股價回吐5%，低見8.45元；CEC （00759） 暫無升跌。

【09：57】銀行股回吐，滙豐 （00005） 逆市跌近1%；渣打 （02888） 、東亞 （00023） 跌1%；中銀香港 （02388） 跌0.6%。

【09：52】商湯 （00020） 續見回吐，股價逆市跌逾6%，低見6.49元。

【09：52】【華融復牌】中國華融未止瀉再挫兩成 停牌9個月、上周完成集資420億人幣

【09：46】中國12月財新服務業PMI為53.1，高於預期的51.7及前值的52.1。中國12月財新綜合PMI為53，前值為51.2。

【09：44】大市最新反彈百點，觸23000點，高見23014點。科指升0.6%，報5356點。

【09：41】華盛國際 （01323） 遭洗倉，跌幅擴大至91%，破底低見0.108元，成交1918萬元。

【09：34】阿里巴巴 （09988） 反彈幅擴大至近5%，高見120.5元，成交6.9億元，帶動大市最新升約50點。

【09：34】華盛國際 （01323） 瀉八成，破底低見0.25元，成交480萬元。

【09：31】港股開市後一度轉升，最新跌約50點。

【09：29】潤電 （00836） 跌逾7%，報道指潤電計劃將旗下的可再生能源業務分拆在港上市。

【新股IPO】華潤電力據報擬分拆可再生能源業務在港上市 擬集資最多156億、最快年內上市

【09：27】小米 （01810） 跌逾1%，印度財政部指小米涉嫌逃稅，開出65.3億盧比（約6.8億港元）罰單。

【小米1810】印度財政部：小米涉嫌逃稅須罰6.8億 手機部件報關漏計特許權費用

【09：27】世茂 （00813） 逆市靠穩，升0.2%。

【內房危機】世茂集團擬架構調整 整合、撤銷多個部門

【09：27】【物管收購】華潤萬象生活擬收購禹洲物業服務 代價最多10.6億人民幣、股價高開2.8%

【09：23】恒生指數開報22843點，跌64點。恒生科技指數跌0.7%，報5285點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾2%；騰訊 （00700） 跌逾2%；藥明生物 （02269） 跌逾4%；中國華融 （02799） 再跌逾14%。

【09：13】期指開報22888點，低開15點。

【09：01】恒指黑期升約29點，報22898點，道指期貨升60點，報36467點。

【08：41】藥明生物去年12月中至今回購4505.8萬股 涉資39億元

【08：15】【配股潮】美東汽車配股兼發可換股債券 淨籌近35億元

【07：45】港股ADR收報22902點，跌5點。滙豐 （00005） ADR折合報49.2元，較港收市價高0.05元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報427.26元，較港收市價低3.34元或0.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報118.08元，較港收市價高3.58元或3.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局公布上月議息會議記錄，官員預期可能提前加息，縮表速度可以超過前一輪縮表周期。儲局立場偏鷹，10年美債息升穿1.7厘，美股3大指數齊跌，道指收市跌392點或1.07%，報36407點；標指跌92點或1.94%，報4700點；納指跌522點或3.34%，報15100點。

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【開市9點半】港府收緊防疫措施 本港疫情受惠股炒上；高盛看好銀行股基本面改善 首選中銀香港

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責任編輯︰梁浩碩