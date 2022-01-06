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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數低開64點後轉升　阿里巴巴反彈近5%領市（不斷更新）

股市 09:47 2022/01/06

分享：

港股市況不斷更新

聯儲局公布議息會議記錄，儲局立場偏鷹，道指跌392點，納指跌3.4%，港股今早承接低開，恒生指數開報22843點，跌64點。恒生科技指數跌0.7%，報5285點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾2%；騰訊 （00700） 跌逾2%；藥明生物 （02269） 跌逾4%；中國華融 （02799） 再跌逾14%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：46】中國12月財新服務業PMI為53.1，高於預期的51.7及前值的52.1。中國12月財新綜合PMI為53，前值為51.2。

【09：44】大市最新反彈百點，觸23000點，高見23014點。科指升0.6%，報5356點。

【09：41】華盛國際 （01323） 遭洗倉，跌幅擴大至91%，破底低見0.108元，成交1918萬元。

【09：34】阿里巴巴 （09988） 反彈幅擴大至近5%，高見120.5元，成交6.9億元，帶動大市最新升約50點。

【09：34】華盛國際 （01323） 瀉八成，破底低見0.25元，成交480萬元。

【09：31】港股開市後一度轉升，最新跌約50點。

【09：29】潤電 （00836） 跌逾7%，報道指潤電計劃將旗下的可再生能源業務分拆在港上市。

【新股IPO】華潤電力據報擬分拆可再生能源業務在港上市　擬集資最多156億、最快年內上市

【09：27】小米 （01810） 跌逾1%，印度財政部指小米涉嫌逃稅，開出65.3億盧比（約6.8億港元）罰單。

【小米1810】印度財政部：小米涉嫌逃稅須罰6.8億　手機部件報關漏計特許權費用

【09：27】世茂 （00813） 逆市靠穩，升0.2%。

【內房危機】世茂集團擬架構調整 整合、撤銷多個部門 

【09：27】【物管收購】華潤萬象生活擬收購禹洲物業服務　代價最多10.6億人民幣、股價高開2.8%

【09：23】恒生指數開報22843點，跌64點。恒生科技指數跌0.7%，報5285點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾2%；騰訊 （00700） 跌逾2%；藥明生物 （02269） 跌逾4%；中國華融 （02799） 再跌逾14%。

【09：13】期指開報22888點，低開15點。

【09：01】恒指黑期升約29點，報22898點，道指期貨升60點，報36467點。

【08：41】藥明生物去年12月中至今回購4505.8萬股　涉資39億元

【08：15】【配股潮】美東汽車配股兼發可換股債券　淨籌近35億元

【07：45】港股ADR收報22902點，跌5點。滙豐 （00005） ADR折合報49.2元，較港收市價高0.05元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報427.26元，較港收市價低3.34元或0.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報118.08元，較港收市價高3.58元或3.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +2

【07：30】聯儲局公布上月議息會議記錄，官員預期可能提前加息，縮表速度可以超過前一輪縮表周期。儲局立場偏鷹，10年美債息升穿1.7厘，美股3大指數齊跌，道指收市跌392點或1.07%，報36407點；標指跌92點或1.94%，報4700點；納指跌522點或3.34%，報15100點。

即睇美股收市︰

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    +6

【開市9點半】港府收緊防疫措施　本港疫情受惠股炒上；高盛看好銀行股基本面改善　首選中銀香港

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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【美國加息】聯儲局：或有必要更快更早加息　3月加息機會增至6成半
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